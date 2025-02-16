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У Миколаєві на об’єкті інфраструктури виникла пожежа внаслідок падіння уламків дрона

Внаслідок російської атаки дронів на одному з об’єктів інфраструктури Миколаєва виникла пожежа.

Як повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) у Миколаївській області, пожежу оперативно погасили.

«Внаслідок падіння БпЛА та їх уламків виникла пожежа на одному з об’єктів інфраструктури міста. Всього до гасіння залучалось 11 одиниць спец техніки та 58 чоловік особового складу. На місці також працювали чергова зміна оперативно-координаційного центра, хіміки, піротехніки та правоохоронці», – додали в ДСНС. 

Ліквідація наслідків удару російського дрону, фото: ДСНСЛіквідація наслідків удару російського дрону, фото: ДСНС
Ліквідація наслідків удару російського дрону, фото: ДСНСЛіквідація наслідків удару російського дрону, фото: ДСНС
Ліквідація наслідків удару російського дрону, фото: ДСНСЛіквідація наслідків удару російського дрону, фото: ДСНС
Ліквідація наслідків удару російського дрону, фото: ДСНСЛіквідація наслідків удару російського дрону, фото: ДСНС
Ліквідація наслідків удару російського дрону, фото: ДСНСЛіквідація наслідків удару російського дрону, фото: ДСНС
Ліквідація наслідків удару російського дрону, фото: ДСНСЛіквідація наслідків удару російського дрону, фото: ДСНС
Ліквідація наслідків удару російського дрону, фото: ДСНСЛіквідація наслідків удару російського дрону, фото: ДСНС

Нагадаємо, о 16 лютого о 0:50 пролунав перший вибух у Миколаєві. Згодом стало відомо, що місто під атакою дронів. До 1:42 у Миколаєві пролунали ще шість вибухів. 

Згодом начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки та комерційні приміщення.

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