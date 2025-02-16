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На Миколаївщині через негоду автомобілі застрягали на дорогах, – ДСНС

Засніжений Миколаїв 15 лютого. Фото: «МикВісті»Засніжений Миколаїв 15 лютого. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині через погіршення погодних умов на польових дорогах застрягали автомобілі.

Як повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) у Миколаївській області, рятувальники двічі допомогли громадянам.

Як відомо, вчора протягом дня на Миколаївщині спостерігалось погіршення погодних умов. На дорогах утворилась ожеледиця.

«Через ускладнену погодну ситуацію рятувальникам Миколаївщини двічі довелось надавати допомогу громадянам, які опинились у зимовій пастці та застрягли власними транспортними засобами на польових дорогах. Події стались у Баштанському районі, а саме за межами селі Добре Баштанської громади та між селищем Березнегувате та Терновий Яр», – повідомили в ДСНС.

На Миколаївщині через погіршення погодних умов на польових дорогах застрягали автомобілі, фото: ДСНСНа Миколаївщині через погіршення погодних умов на польових дорогах застрягали автомобілі, фото: ДСНС

Рятувальники наголосили, що в умовах погіршення погодних умов слід обирати лише перевірені автодороги.

Нагадаємо, учора, 15 лютого, через негоду та ожеледицю дорожні служби Миколаєва перейшли на посилений режим роботи. Синоптики зазначили, що до кінця дня 15 лютого та протягом 16 лютого на дорогах Миколаївської області збережеться ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту. 

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