У Миколаєві вийшов на маршрут тролейбус №8 до мкр. Матвіївка: до обіду маршрутом встигли скористатися майже 1 тис. пасажирів
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- Анна Гакман
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16:44, 16 лютого, 2025
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Сьогодні, 16 лютого, у Миколаєві вийшов на маршрут тролейбус №8 до мікрорайону Матвіївка. До обіду маршрутом встигли скористатися майже одна тисяча пасажирів.
Як повідомив Миколаївський голова Олександр Сєнкевич маршрут №8 проходить від вулиці Будівельників, по проспекту Центральний, через залізничний вокзал «Миколаїв-Вантажний», проспект Героїв України до кінцевої зупинки в Матвіївці й у зворотному напрямку.
«До обіду матвіївським маршрутом встигли скористатися майже 1 тисяча пасажирів», – додав мер.
У пресслужбі комунального підприємства «Миколаївелектротранс» додали, що перший тролейбус виїхав за графіком з Матвіївки о 6:00.
«У разі виникнення питань щодо роботи електротранспорту, ви завжди можете звернутися на гарячу лінію підприємства за номером 095 084 38 04. Крім того, рекомендуємо користуватися сервісами CityBus та EasyWay для моніторингу руху транспорту в реальному часі - у цих додатках поступово почала оновлюватися інформація щодо нового маршруту», – повідомили в пресслужбі.
Тролейбуси до Матвіївки: що відомо
Нагадаємо, що у січні у мікрорайон курсували тролейбуси в тестовому режимі.
Мер міста Олександр Сєнкевич розповів, що на новий маршрут запустили тролейбуси PTS з системою автономного ходу до 20 кілометрів. Їх закуповують в рамках великого проєкту з оновлення електротранспорту. Також він повідомив, що до кінця року місто отримає ще 10 таких тролейбусів.
Вартість проїзду становить 8 гривень купуючи квиток у водія та 7 гривень, оплачуючи проїзд з допомогою QR-коду.
Директор комунального підриємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана розповів, що на маршруті буде працювати 5 тролейбусів. Час у дорозі з кінцевої зупинки в Матвіївці до залізничного вокзалу Миколаїв-Вантажний становитиме 46 хвилин, а до кінцевої на вулиці Будівельників — 71 хвилину.
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