У Миколаєві вийшов на маршрут тролейбус №8 до мкр. Матвіївка: до обіду маршрутом встигли скористатися майже 1 тис. пасажирів

У Матвіївку запустили тролейбусний маршрут. Фото: «Миколаївелектротранс»

Сьогодні, 16 лютого, у Миколаєві вийшов на маршрут тролейбус №8 до мікрорайону Матвіївка. До обіду маршрутом встигли скористатися майже одна тисяча пасажирів.

Як повідомив Миколаївський голова Олександр Сєнкевич маршрут №8 проходить від вулиці Будівельників, по проспекту Центральний, через залізничний вокзал «Миколаїв-Вантажний», проспект Героїв України до кінцевої зупинки в Матвіївці й у зворотному напрямку.

«До обіду матвіївським маршрутом встигли скористатися майже 1 тисяча пасажирів», – додав мер.

У Миколаєві вийшов на маршрут тролейбус 8 до мкр. Матвіївка, фото: «Миколаївелектротранс» У Миколаєві вийшов на маршрут тролейбус 8 до мкр. Матвіївка, фото: «Миколаївелектротранс»

У пресслужбі комунального підприємства «Миколаївелектротранс» додали, що перший тролейбус виїхав за графіком з Матвіївки о 6:00.

«У разі виникнення питань щодо роботи електротранспорту, ви завжди можете звернутися на гарячу лінію підприємства за номером 095 084 38 04. Крім того, рекомендуємо користуватися сервісами CityBus та EasyWay для моніторингу руху транспорту в реальному часі - у цих додатках поступово почала оновлюватися інформація щодо нового маршруту», – повідомили в пресслужбі.

Движение по троллейбусному маршруту №8, иллюстрация: КП «Николаевэлектротранс» Движение по троллейбусному маршруту №8, иллюстрация: КП «Николаевэлектротранс» Движение по троллейбусному маршруту №8, иллюстрация: КП «Николаевэлектротранс»