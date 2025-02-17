У Києві спалили автомобіль колишньої заступниці головреда «Страна.юа» Крюкової

Пошкоджений Range Rover. Фото: "Українська правда"

У Києві ввечері 13 лютого згорів автомобіль Range Rover, який належав колишній заступниці головного редактора «Страна.юа» Світлані Крюковій, на яку у січні 2025 року наклали санкції.

Про це «Українській правді» повідомили джерела серед правоохоронців, а також сама Світлана Крюкова у коментарі.

Подія трапилася 13 лютого. За інформацією правоохоронців, ближче до опівночі в одному з дворів у Деснянському районі згорів автомобіль Range Rover. Вогонь пошкодив квартиру на другому поверсі та фасад будинку, однак ніхто не постраждав. Пожежу вчасно загасили, проте автомобіль вже не підлягає відновленню.

Світлана Крюкова розповіла, що найчастіше на цьому автомобілі її водій розвозив по спортивних секціях дітей, а вечорами забирав автомобіль і паркував під своїм будинком. Там і стався інцидент.

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«Машина згоріла. Так із Днем закоханих мене ще ніхто не вітав. Місяць тому на мене указом президента наклали санкції. Серед іншого в пунктах указу значилося обмеження користуватися і розпоряджатися своїм рухомим майном. Тому я взяла водія», — повідомила вона журналістам.

Наразі поліція встановлює, що автомобіль підпалили чи він загорівся через вибух. Світлана Крюкова заявила, що «замовники їй зрозумілі». Також у коментарі журналістам вона згадала блогера-волонтера та активіста, проти яких раніше подавала в суд, та Офіс президента, адже щодо неї нещодавно ввели санкції через пропаганду на користь Росії.

«Коло моїх недоброзичливців широке і зрозуміле, деякі з них позначилися задовго до санкцій. Останніми місяцями я перебуваю в судовому процесі з блогером Ігорем Лаченковим, активістом Денисом Кошельніком та їхніми друзями... Очевидно, що є в мене і недоброзичливці в Офісі президента... Сьогодні дізналася для себе нове прізвище — Дмитро Литвин (радник президента, — прим.)», — сказала вона.

Зазначимо, що 19 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ, який затверджує рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо введення санкцій проти політиків та пропагандистів, що працюють на Росію. Серед осіб, які потрапили під санкції, обмеження накладено на ексрегіоналів, що продовжують бути народними депутатами: впливових Нестора Шуфрича, Юрія Бойка та менш відомих Леоніда Байсарова, Олега Волошина. Також у списку колишня перша заступниця головного редактора проросійського інтернет-ЗМІ «Страна.ua» Світлана Крюкова.

Нагадаємо, що в Одесі у дворі житлового будинку на вулиці Євгена Чикаленка днями підпалили автомобіль. Поліція затримала двох підозрюваних чоловіків. Їм загрожує до 10 років тюрми.