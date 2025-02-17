В Одесі СБУ затримала топменеджерів компанії, яких підозрюють у постачанні обладнання для військових баз РФ

Затримання підозрюваних у Одесі. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала в Одесі керівників місцевої компанії, яких підозрюють в постачанні високотехнологічного електрообладнання для військових об'єктів Росії.

Як повідомили у пресслужбі відомства, серед затриманих засновник компанії, комерційний директор, два керівники відділів та бухгалтер.

За даними слідства, у 2023 році підозрювані зробили кілька поставок українського обладнання для забезпечення безперебійної роботи електромереж у РФ. Загальна сума угод перевищила один мільйон доларів.

Для обходу санкцій використовувалися підконтрольні компанії на Близькому Сході. Cпочатку продукцію експортували іноземним посередникам, які потім переправляли її російським замовникам, зокрема підприємствам, що співпрацюють із міністерством оборони РФ.

Обладнання, яке ймовірно могло постачатися до РФ. Фото: СБУ Затримання підозрюваних у Одесі. Фото: СБУ Обладнання, яке ймовірно могло постачатися до РФ. Фото: СБУ

Під час обшуків у підозрюваних вилучили документацію, мобільні телефони та комп'ютери. Наразі затриманим повідомили про підозру, вони перебувають під вартою. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше СБУ заявила, що люди Дерипаски під час війни намагались незаконно вивезти з Миколаєва глинозему на понад 2 мільярди гривень.