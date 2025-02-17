  • понеділок

    17 лютого, 2025

  • -2.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 17 лютого , 2025 понеділок

  • Миколаїв • -2.2° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Завтра в Україні відключатимуть світло для промисловості та бізнесу

В Україні 18 лютого відключатимуть світло для промисловості та бізнесу. Ілюстраційне фото: Johannes PlenioВ Україні 18 лютого відключатимуть світло для промисловості та бізнесу. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

У вівторок, 18 лютого, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє «Укренерго».

Час застосування обмежень:

  • 06:00 - 9:00; 
  • 16:00 - 19:00.

«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, з 17 лютого, в Україні застосовують аварійні відключення електроенергії.

Останні новини про: Відключення електроенергії

У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення електроенергії: перелік адрес
Сьогодні понад 80 вулиць Миколаєва залишаться без світла через планові відключення електроенергії: адреси
По Україні діють аварійні відключення світла для підприємств
Реклама

Читайте також:

новини

У лікарнях Миколаївщини бракує 41 укриття, а частина існуючих готові лише частково

Світлана Іванченко
новини

«ТЕЦ не відновить електрогенерацію до кінця сезону. Там все зруйновано», — мер Сєнкевич

Аліна Квітко
новини

«МикВісті» проводять опитування для створення спільноти читачів

Юлія Бойченко
новини

«Я зрозуміла: «Шахед» не перелетить будинок. І тут вибух — усе посипалося»: мешканка Миколаєва про наслідки нічної атаки

Анна Гакман
новини

Росія знищила та пошкодила майже 250 об’єктів культури на Миколаївщині

Аліна Квітко

Останні новини про: Відключення електроенергії

По Україні діють аварійні відключення світла для підприємств
Сьогодні понад 80 вулиць Миколаєва залишаться без світла через планові відключення електроенергії: адреси
У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення електроенергії: перелік адрес

У лікарнях Миколаївщини бракує 41 укриття, а частина існуючих готові лише частково

Миколаївський БК «Ніко-Баскет» виграв другу поспіль домашню гру

На Миколаївщині зростає кількість хворих на грип: на Вознесенщині епідпоріг перевищений майже на 28%

Головне сьогодні