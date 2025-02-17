Завтра в Україні відключатимуть світло для промисловості та бізнесу
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- Даріна Мельничук
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18:05, 17 лютого, 2025
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У вівторок, 18 лютого, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє «Укренерго».
Час застосування обмежень:
- 06:00 - 9:00;
- 16:00 - 19:00.
«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з 17 лютого, в Україні застосовують аварійні відключення електроенергії.
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