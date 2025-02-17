Завтра в Україні відключатимуть світло для промисловості та бізнесу

В Україні 18 лютого відключатимуть світло для промисловості та бізнесу. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

У вівторок, 18 лютого, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє «Укренерго».

Час застосування обмежень:

06:00 - 9:00;

16:00 - 19:00.

«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 17 лютого, в Україні застосовують аварійні відключення електроенергії.