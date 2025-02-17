По Україні діють аварійні відключення світла для підприємств
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- Альона Коханчук
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9:12, 17 лютого, 2025
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У понеділок, 17 лютого, В Україні застосовані аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомили в «Укренерго» та ДТЕК.
Зазначається, що причина посилення заходів обмеження — наслідки російських атак на енергооб’єкти. Першочергово відключають промислові споживачі та бізнес.
Відключення світла для інших споживачів діють лише в окремих випадках. Зокрема, на ранок 17 лютого аварійні обмеження світла застосовують у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.
«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)», — додали в «Укренерго».
Нагадаємо, що сьогодні, 17 лютого, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
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