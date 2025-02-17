Сьогодні понад 80 вулиць Миколаєва залишаться без світла через планові відключення електроенергії: адреси

Відключення світла, фото: Getty Images

Сьогодні, 17 лютого, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Новосельська, вул. Богородична, вул. Даля, вул. Погранична, вул. Мала Морська, вул. Громадянська, вул. Радісна;

вул. Миру, вул. Космонавтів, вул. Китобоїв, вул. С. Алексапольського, вул. Ліскова, вул. Лоренца Юстуса;

вул. Ковальська, пров. Суднобудівельний, вул. Новосельська, пров. Транспортний, вул. 7 Поперечна, АГК Стріла, вул. Г. Гонгадзе;

вул. Ігоря Бедзая, вул. 7 Поперечна, вул. Гліба Бабіча, вул. Сінна, вул. Є. Лапчевського, вул. 8 Поперечна, вул. Євгена Єщенка, вул. Шосейна, вул. Рюміна, пр. Центральний.

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Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

пров. 2 Знам'янський, вул. Знам'янська, пров. 1 Знам'янський, вул. Вокзальна, вул. Райдужна.

вул. 10 Військова, вул. Котельна, вул. Майстерська, вул. А. Покровського, вул. Аркасівська, вул. Спаська.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. 2 Баштанський, вул. Баштанська, пров. 4 Баштанський, вул. Балагана, Садовий проїзд, пров. 3 Баштанський, пров. Наскрізний, пров. Ясний, пров. Крайній, вул. Легпромівська;

пров. 1 Круговий, пров. 2 Круговий, пров. 3 Круговий, пров. 1 Троїцький, вул. Троїцька, пров. Троїцький, вул. 5 Лінія, пров. 1 Баштанський, пров. 5 Інгульський, вул. 5 Інгульська, вул. Кругова;

пров. 6 Інгульський, вул. 6 Інгульська, Херсонське шосе, вул. 4 Інгульська, вул. 2 Інгульська, вул. 2 Набережна;

вул. 3 Інгульська, вул. 1 Інгульська, пров. 1 Яружний, пров. 2 Яружний, пров. 7 Круговой, пров. Наскрізний;

вул. 5 Поздовжня, вул. Баштанська, вул. Кругова, пров. 1 Круговий, вул. Ізмалкова, пров. 6 Круговий, вул. Г. Матуляка.

Обстріл Миколаєва 16 лютого: що відомо

16 лютого о 0:50 пролунав перший вибух у Миколаєві. Згодом стало відомо, що місто під атакою дронів. До 1:42 у Миколаєві пролунали ще шість вибухів.

Вранці начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Крім того, внаслідок атаки поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували, і наразі його стан оцінюється як задовільний.

Згодом стало відомо, що внаслідок нічного російського обстрілу частина мешканців міста залишилася без теплопостачання.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, наразі ведуться роботи з оцінки пошкоджень та відновлення подачі тепла. Наразі без теплопостачання залишається 46 тисяч абонентів.

Крім того, у Миколаєві через російський обстріл проспект Центральний буде частково перекритий в районі вулиці Малої Морської.

Олександр Сєнкевич додав, що рух зі сторони Автовокзалу по проспекту – без змін. У сторону Автовокзалу тролейбуси курсуватимуть по Великій Морській через Аркасівське кільце до вулиці Садової і далі вже за маршрутом.

Згодом Президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад сто тисяч людей у Миколаєві залишились без опалення внаслідок удару російського «шахеда».