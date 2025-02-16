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Через обстріл проспект Центральний буде частково перекритий в районі вулиці Малої Морської: як курсуватиме транспорт

Через обстріл проспект Центральний буде частково перекритий в районі вулиці Малої Морської, фото з телеграм-каналу Сєнкевич OnlineЧерез обстріл проспект Центральний буде частково перекритий в районі вулиці Малої Морської, фото з телеграм-каналу Сєнкевич Online

У Миколаєві через російський обстріл проспект Центральний буде частково перекритий в районі вулиці Малої Морської.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Ворожий дрон-камікадзе влучив на лінію каналізаційного колектора діаметром 300, що знаходиться на проспекті Центральному (район Дормашини). «Миколаївводоканал» приступив до ремонтних робіт, які триватимуть близько 2-х діб. Проспект Центральний буде частково перекритий в районі вулиці Малої Морської», – написав він. 

Як курсуватиме комунальний транспорт?

Олександр Сєнкевич додав, що рух зі сторони Автовокзалу по проспекту – без змін. У сторону Автовокзалу тролейбуси курсуватимуть по Великій Морській через Аркасівське кільце до вулиці Садової і далі вже за маршрутом.

Обстріл Миколаєва 16 лютого: що відомо

16 лютого о 0:50 пролунав перший вибух у Миколаєві. Згодом стало відомо, що місто під атакою дронів. До 1:42 у Миколаєві пролунали ще шість вибухів. 

Вранці начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Крім того, внаслідок атаки поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували, і наразі його стан оцінюється як задовільний.

Згодом стало відомо, що внаслідок нічного російського обстрілу частина мешканців міста залишилася без теплопостачання.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, наразі ведуться роботи з оцінки пошкоджень та відновлення подачі тепла. Наразі без теплопостачання залишається 46 тисяч абонентів.

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