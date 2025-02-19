У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення електроенергії: список адрес

Відключення світла, фото: Getty Images

Сьогодні, 19 лютого, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Погранична;

вул. 1 Слобідська;

вул. Садова;

вул. Ігоря Бедзая;

вул. 2 Слобідська;

вул. Ігоря Бедзая;

вул. 1 Слобідська;

вул. Ігоря Бедзая;

вул. 9 Слобідська;

пр. Богоявленський;

вул. 6 Слобідська;

пр. Центральний;

вул. Колодязна;

вул. 2 Наскрізна;

вул. 5 Слобідська;

вул. 5 Ялтинська;

вул. 6 Ялтинська;

вул. 7 Ялтинська;

вул. 6 Слобідська;

вул. Ковальська;

вул. 3 Ялтинська;

вул. Погранична;

вул. 7 Слобідська;

вул. 1 Піщана;

вул. 2 Піщана;

вул. Верхня;

вул. Матвіївська;

вул. Малко-Тернівська.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. 7 Круговой;

пров. Наскрізний;

вул. 5 Поздовжня;

вул. Баштанська;

вул. Кругова;

пров. 1 Круговий;

вул. Ізмалкова;

пров. 6 Круговой;

вул. 1 Піщана;

вул. 2 Піщана;

вул. Матвіївська;

вул. Сил Територіальної оборони України;

вул. Марії Заньковецької.

Нагадаємо, 18 лютого в Україні застосовувались графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.