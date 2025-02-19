У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення електроенергії: список адрес
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- Анна Гакман
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7:45, 19 лютого, 2025
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Сьогодні, 19 лютого, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Погранична;
- вул. 1 Слобідська;
- вул. Садова;
- вул. Ігоря Бедзая;
- вул. 2 Слобідська;
- вул. Ігоря Бедзая;
- вул. 1 Слобідська;
- вул. Ігоря Бедзая;
- вул. 9 Слобідська;
- пр. Богоявленський;
- вул. 6 Слобідська;
- пр. Центральний;
- вул. Колодязна;
- вул. 2 Наскрізна;
- вул. 5 Слобідська;
- вул. 5 Ялтинська;
- вул. 6 Ялтинська;
- вул. 7 Ялтинська;
- вул. 6 Слобідська;
- вул. Ковальська;
- вул. 3 Ялтинська;
- вул. Погранична;
- вул. 7 Слобідська;
- вул. 1 Піщана;
- вул. 2 Піщана;
- вул. Верхня;
- вул. Матвіївська;
- вул. Малко-Тернівська.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- пров. 7 Круговой;
- пров. Наскрізний;
- вул. 5 Поздовжня;
- вул. Баштанська;
- вул. Кругова;
- пров. 1 Круговий;
- вул. Ізмалкова;
- пров. 6 Круговой;
- вул. 1 Піщана;
- вул. 2 Піщана;
- вул. Матвіївська;
- вул. Сил Територіальної оборони України;
- вул. Марії Заньковецької.
Нагадаємо, 18 лютого в Україні застосовувались графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.
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