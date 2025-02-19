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У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення електроенергії: список адрес

Відключення світла, фото: Getty ImagesВідключення світла, фото: Getty Images

Сьогодні, 19 лютого, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Погранична;
  • вул. 1 Слобідська;
  • вул. Садова;
  • вул. Ігоря Бедзая;
  • вул. 2 Слобідська;
  • вул. Ігоря Бедзая;
  • вул. 1 Слобідська;
  • вул. Ігоря Бедзая;
  • вул. 9 Слобідська;
  • пр. Богоявленський;
  • вул. 6 Слобідська;
  • пр. Центральний;
  • вул. Колодязна;
  • вул. 2 Наскрізна;
  • вул. 5 Слобідська;
  • вул. 5 Ялтинська;
  • вул. 6 Ялтинська;
  • вул. 7 Ялтинська;
  • вул. 6 Слобідська;
  • вул. Ковальська;
  • вул. 3 Ялтинська;
  • вул. Погранична;
  • вул. 7 Слобідська;
  • вул. 1 Піщана;
  • вул. 2 Піщана;
  • вул. Верхня;
  • вул. Матвіївська;
  • вул. Малко-Тернівська.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • пров. 7 Круговой;
  • пров. Наскрізний;
  • вул. 5 Поздовжня;
  • вул. Баштанська;
  • вул. Кругова;
  • пров. 1 Круговий;
  • вул. Ізмалкова;
  • пров. 6 Круговой;
  • вул. 1 Піщана;
  • вул. 2 Піщана;
  • вул. Матвіївська;
  • вул. Сил Територіальної оборони України;
  • вул. Марії Заньковецької.

Нагадаємо, 18 лютого в Україні застосовувались графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.

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