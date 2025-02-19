У Миколаєві під час пожежі в квартирі загинув чоловік
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- Світлана Іванченко
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15:42, 19 лютого, 2025
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Сьогодні, 19 лютого, вдень у Миколаєві внаслідок пожежі в житловому будинку загинув чоловік. До ліквідації вогню залучили 14 рятувальників та чотири спецавтомобілі.
За даними пресслужби ДСНС, займання сталося в квартирі на п’ятому поверсі будинку в Заводському районі.
Зазначається, що вогонь охопив невелику площу, три квадратні метри, проте приміщення було сильно задимлене. Рятувальники знайшли непритомного чоловіка, винесли його на двір та до приїзду медиків проводили реанімаційні заходи, але вони не дали результату. Лікарі констатували смерть постраждалого.
Нагадаємо, що на Одещині, під час пожежі у приватному житловому будинку загинула жінка.
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