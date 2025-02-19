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У Миколаєві під час пожежі в квартирі загинув чоловік

Наслідки пожежі в житловому будинку у Миколаєва. Фото: ДСНСНаслідки пожежі в житловому будинку у Миколаєва. Фото: ДСНС

Сьогодні, 19 лютого, вдень у Миколаєві внаслідок пожежі в житловому будинку загинув чоловік. До ліквідації вогню залучили 14 рятувальників та чотири спецавтомобілі.

За даними пресслужби ДСНС, займання сталося в квартирі на п’ятому поверсі будинку в Заводському районі.

Зазначається, що вогонь охопив невелику площу, три квадратні метри, проте приміщення було сильно задимлене. Рятувальники знайшли непритомного чоловіка, винесли його на двір та до приїзду медиків проводили реанімаційні заходи, але вони не дали результату. Лікарі констатували смерть постраждалого.

Медики та рятувальники на місці пожежі, де загинув чоловік. Фото: пресслужба ДСНСМедики та рятувальники на місці пожежі, де загинув чоловік. Фото: пресслужба ДСНС
Медики та рятувальники на місці пожежі, де загинув чоловік. Фото: пресслужба ДСНСМедики та рятувальники на місці пожежі, де загинув чоловік. Фото: пресслужба ДСНС
Медики та рятувальники на місці пожежі, де загинув чоловік. Фото: пресслужба ДСНСМедики та рятувальники на місці пожежі, де загинув чоловік. Фото: пресслужба ДСНС

Нагадаємо, що на Одещині, під час пожежі у приватному житловому будинку загинула жінка.

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