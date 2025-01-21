На Одещині під час пожежі у житловому будинку загинула жінка, фото: ДСНС

Ввечері, 21 січня, в селищі Окни, що на Одещині, під час пожежі у приватному житловому будинку загинула жінка.

Як повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Одеській області, причина пожежі встановлюється.

«Сьогодні ввечері в селищі Окни, Подільського району, горів приватний житловий будинок. Оперативно ліквідувавши пожежу, вогнеборці не допустили розповсюдження вогню на весь будинок та поруч розташовану будівлю. На жаль, на місці пожежі виявлено загиблу господарку будинку, 1938 року народження. Причина пожежі встановлюється», – йдеться у повідомленні.

На Одещині під час пожежі у житловому будинку загинула жінка, фото: ДСНС

На Одещині під час пожежі у житловому будинку загинула жінка, фото: ДСНС

В пресслужбі додали, що від ДСНС залучалось 2 одиниці пожежної техніки та 8 вогнеборців.

Нагадаємо, протягом минулої доби вогнеборці пʼять разів гасили пожежі на Миколаївщині, одна з яких виникла в результаті падіння уламків БпЛА. Також сталися пожежі в житловому секторі та навмисне підпалення очерету.