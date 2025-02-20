У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення електроенергії: перелік адрес

Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 20 лютого, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Інженерна;

вул. Севастопольська;

вул. Ігоря Бедзая;

пр. Центральний;

пров. Корабелів;

вул. Данська;

вул. Корабелів;

вул. Погранична;

пров. Суднобудівельний;

вул. Маріупольська;

вул. Сінна.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

Внутрішньоквартальний проїзд;

вул. Погранична;

пров. Курортний;

Залізничне селище;

Старий інвалідний хутір;

вул. 4 Лінія;

вул. 8 Поздовжня;

вул. 3 Лінія;

вул. 7 Поздовжня;

вул. 2 Лінія;

вул. Марка Кропивницького;

вул. Громадянська;

вул. Шнеєрсона;

вул. Маріупольська;

вул. Шевченка;

вул. Мала Морська.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.