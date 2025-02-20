У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення електроенергії: перелік адрес
-
- Анна Гакман
-
•
-
7:45, 20 лютого, 2025
-
Сьогодні, 20 лютого, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Інженерна;
- вул. Севастопольська;
- вул. Ігоря Бедзая;
- пр. Центральний;
- пров. Корабелів;
- вул. Данська;
- вул. Корабелів;
- вул. Погранична;
- пров. Суднобудівельний;
- вул. Маріупольська;
- вул. Сінна.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- Внутрішньоквартальний проїзд;
- вул. Погранична;
- пров. Курортний;
- Залізничне селище;
- Старий інвалідний хутір;
- вул. 4 Лінія;
- вул. 8 Поздовжня;
- вул. 3 Лінія;
- вул. 7 Поздовжня;
- вул. 2 Лінія;
- вул. Марка Кропивницького;
- вул. Громадянська;
- вул. Шнеєрсона;
- вул. Маріупольська;
- вул. Шевченка;
- вул. Мала Морська.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.
Останні новини про: Відключення електроенергії