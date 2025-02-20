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У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення електроенергії: перелік адрес

Відключення світла, фото: «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 20 лютого, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Інженерна;
  • вул. Севастопольська;
  • вул. Ігоря Бедзая;
  • пр. Центральний;
  • пров. Корабелів;
  • вул. Данська;
  • вул. Корабелів;
  • вул. Погранична;
  • пров. Суднобудівельний;
  • вул. Маріупольська;
  • вул. Сінна.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • Внутрішньоквартальний проїзд;
  • вул. Погранична;
  • пров. Курортний;
  • Залізничне селище;
  • Старий інвалідний хутір;
  • вул. 4 Лінія;
  • вул. 8 Поздовжня;
  • вул. 3 Лінія;
  • вул. 7 Поздовжня;
  • вул. 2 Лінія;
  • вул. Марка Кропивницького;
  • вул. Громадянська;
  • вул. Шнеєрсона;
  • вул. Маріупольська;
  • вул. Шевченка;
  • вул. Мала Морська.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу. 

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