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Завтра в Україні відключатимуть світло для промисловості та бізнесу

Відключення світла. Фото: «МикВісті»Відключення світла. Фото: «МикВісті»

У четвер, 20 лютого, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє «Укренерго».

Час застосування обмежень:

  • 05:00 — 21:00 

«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, з 17 лютого в Україні застосовують аварійні відключення електроенергії для підприємств.

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