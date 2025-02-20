Росія атакувала Одесу дронами: є руйнування та постраждала

Атака Одеси 19 лютого, фото: Одеська міськрада

Увечері 19 лютого Росія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки постраждала жінка, зафіксовані руйнування.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, це вже друга масована атака дронами містом за останні два дні.

Внаслідок удару виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі. Також пошкоджено адміністративну будівлю, автомийку, проїзну частину та вікна у приватному будинку. Постраждала 55-річна жінка, яку госпіталізовали у стані середньої тяжкості.

Атака Одеси 19 лютого, фото: Одеська міськрада Атака Одеси 19 лютого, фото: Одеська міськрада

Крім того, атака призвела до відключення електрики у п'яти тисяч мешканців одного із районів Одеси.

Загалом за два дні ударів без електропостачання залишилося 89 500 абонентів.

За словами міського голови Одеси Геннадія Труханова, пошкоджена тепломагістраль. Міська рада також опублікувала фотографії наслідків російської атаки.

Атака Одеси 19 лютого, фото: Одеська міськрада Атака Одеси 19 лютого, фото: Одеська міськрада

Нагадаємо, що вночі 19 лютого російські війська також обстріляли Одесу безпілотниками. Станом на ранок 500 багатоповерхівок залишилися без світла і тепла. Пошкоджень зазнав 24-поверховий житловий будинок, дитячий садок, будівля поліклініки та кілька автівок. Відомо про 4 постраждалих, серед яких одна дитина.