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На Миколаївщині за добу сталося шість пожеж, на одній загинув чоловік

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

За 19 лютого та ніч на 20 лютого на території Миколаївської області сталося шість пожеж. Чотири з них виникли в житловому секторі.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У Заводському районі Миколаєва горіли житловий будинок і квартира. У кімнаті рятувальники знайшли чоловіка без свідомості. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Лікарі констатували смерть.

У селі Мартинівське Вознесенського району загорівся житловий будинок. Пожежу на площі 5 квадратних метрів оперативно ліквідували рятувальники та місцева пожежна охорона, не допустивши поширення вогню.

У Новій Одесі Миколаївського району власник будинку вчасно виявив займання та загасив його самотужки до прибуття рятувальників.

Крім того, пожежі сталися на двох об’єктах — у селі Новопавлівка Первомайського району горіла будівля, а в селі Троїцьке Новоодеської громади зайнялося складське приміщення. Причини займання встановлюються.

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку року на Миколаївщині сталося 160 пожеж, це майже на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

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