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На Херсонщині судитимуть чотирьох чоловіків за підпал автомобілів українських військових

На Херсонщині судитимуть чотирьох чоловіків за підпал автомобілів українських військових. Фото: Херсонська обласна прокуратураНа Херсонщині судитимуть чотирьох чоловіків за підпал автомобілів українських військових. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсонській області судитимуть чотирьох чоловіків, які ймовірно підпалювали автомобілі військовослужбовців Збройних сил України та представників інших Сил оборони.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що у липні-серпні 2024 року підозрювані підпалювали автомобілі українських захисників за допомогою запалювальних сумішей та знімали це на відео для звіту організаторам. За кожне виконане «завдання» вони отримували гроші.

Зазначається, що сума завданих збитків склала понад п'ять мільйонів гривень. Наразі троє підозрюваних перебувають під вартою, а організатор — на тимчасово окупованій території.

Правоохоронці інкримінують їм перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групи осіб. Одному з чоловіків — додатково незаконне зберігання зброї та боєприпасів. За вчинене їм загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Нагадаємо, в Одеській області затримали шістьох підлітків віком від 13 до 15 років, яких підозрюють у підпалах автомобілів українських військовослужбовців на замовлення російських спецслужб.

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