На ЧАЕС шостий день ліквідовують наслідки атаки РФ, залучили дрони з тепловізорами
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- Світлана Іванченко
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17:40, 20 лютого, 2025
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У четвер, 20 грудня, на Чорнобильській АЕС продовжується ліквідація наслідків удару російського безпілотника, який влучив в укриття 4-го енергоблока.
Як повідомляє пресслужба ДСНС, верхолази продовжують частково розкривати конструкцію укриття та ліквідовувати тління. Крім того, для моніторингу ситуації та виявлення нових осередків займання використовують безпілотники з тепловізорами.
Рятувальники запевняють, що радіаційний фон на території ЧАЕС у межах норми, а загрози для населення немає.
«Загрози для населення немає. Cитуація під контролем», — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, в ніч на 14 лютого російський ударний безпілотник потрапив в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.
Пізніше, Уряд виділив понад 1,5 мільярди гривень на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС після російської атаки. Фінансування збільшили на 139 мільйонів гривень порівняно з 2024 роком.
Як відомо, у червні минулого року Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо діяльності Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.
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