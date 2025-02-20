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На ЧАЕС шостий день ліквідовують наслідки атаки РФ, залучили дрони з тепловізорами

Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару по ЧАЕС. Фото: ДСНСРятувальники ліквідовують наслідки російського удару по ЧАЕС. Фото: ДСНС

У четвер, 20 грудня, на Чорнобильській АЕС продовжується ліквідація наслідків удару російського безпілотника, який влучив в укриття 4-го енергоблока.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, верхолази продовжують частково розкривати конструкцію укриття та ліквідовувати тління. Крім того, для моніторингу ситуації та виявлення нових осередків займання використовують безпілотники з тепловізорами.

Рятувальники запевняють, що радіаційний фон на території ЧАЕС у межах норми, а загрози для населення немає. 

«Загрози для населення немає. Cитуація під контролем», — зазначили у відомстві.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару по ЧАЕС. Фото: ДСНСРятувальники ліквідовують наслідки російського удару по ЧАЕС. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару по ЧАЕС. Фото: ДСНСРятувальники ліквідовують наслідки російського удару по ЧАЕС. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару по ЧАЕС. Фото: ДСНСРятувальники ліквідовують наслідки російського удару по ЧАЕС. Фото: ДСНС

Нагадаємо, в ніч на 14 лютого російський ударний безпілотник потрапив в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Пізніше, Уряд виділив понад 1,5 мільярди гривень на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС після російської атаки. Фінансування збільшили на 139 мільйонів гривень порівняно з 2024 роком.

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