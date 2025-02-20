Авіаудар по Херсону: під завалами житлового будинку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка

У Херсоні рятувальники під час розбору завалів житлового багатоквартирного будинку, зруйнованого внаслідок російського авіаудару, виявили тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Херсонській області.

Розбір конструкцій, фото: ДСНС Розбір конструкцій, фото: ДСНС Розбір конструкцій, фото: ДСНС

«Херсон: на місці авіаудару по житловому багатоквартирному будинку виявлено тіло людини. Рятувальники під час розбору конструкцій виявили та дістали з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Наразі тривають слідчі дії для встановлення його особи. Основним осередком пошуку людей залишається місце руйнації житлового будинку. Роботи тривають», — написали в ДСНС.

Нагадаємо, уночі 20 лютого російська армія завдала авіаційного удару по Херсону, влучивши КАБом в десятиповерхівку у Дніпровському районі. Внаслідок цього постраждали двоє дітей — 13-річні двійнята, хлопчик і дівчинка.

Згодом голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив про ще двох постраждалих внаслідок нічного удару. 60-річний чоловік отримав садна на чолі, а 36-річний — акубаротравму.