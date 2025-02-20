  • четвер

    20 лютого, 2025

  • -4.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 20 лютого , 2025 четвер

  • Миколаїв • -4.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Авіаудар по Херсону: під завалами житлового будинку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка

У Херсоні рятувальники під час розбору завалів житлового багатоквартирного будинку, зруйнованого внаслідок російського авіаудару, виявили тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Херсонській області.

На місці авіаудару по житловому багатоквартирному будинку у Херсоні виявлено тіло людини, фото: ДСНСРозбір конструкцій, фото: ДСНС
На місці авіаудару по житловому багатоквартирному будинку у Херсоні виявлено тіло людини, фото: ДСНСРозбір конструкцій, фото: ДСНС
На місці авіаудару по житловому багатоквартирному будинку у Херсоні виявлено тіло людини, фото: ДСНСРозбір конструкцій, фото: ДСНС

«Херсон: на місці авіаудару по житловому багатоквартирному будинку виявлено тіло людини. Рятувальники під час розбору конструкцій виявили та дістали з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Наразі тривають слідчі дії для встановлення його особи. Основним осередком пошуку людей залишається місце руйнації житлового будинку. Роботи тривають», — написали в ДСНС.

Нагадаємо, уночі 20 лютого російська армія завдала авіаційного удару по Херсону, влучивши КАБом в десятиповерхівку у Дніпровському районі. Внаслідок цього постраждали двоє дітей — 13-річні двійнята, хлопчик і дівчинка.

Згодом голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив про ще двох постраждалих внаслідок нічного удару. 60-річний чоловік отримав садна на чолі, а 36-річний — акубаротравму.

Останні новини про: Війна в Україні

На ЧАЕС шостий день ліквідовують наслідки атаки РФ, залучили дрони з тепловізорами
У Херсоні під завалами багатоповерхівки знайшли тіло матері поранених двійнят
Єднання заради відбудови: місто Шпола з Черкащини підтримуватиме Первомайську селищну громаду

Читайте також:

новини

«МикВісті» проводять опитування для створення спільноти читачів

Юлія Бойченко
новини

Майже всі школи Миколаївщини мають покриття Wi-Fi, але швидкісний Інтернет — лише у 70%

Аліна Квітко
новини

Ударами по Миколаєву Україну примушують до перемовин, — посол України в Данії

Аліна Квітко
новини

У мерії Миколаєва повідомили про відновлення подачі тепла, «але ми не знаємо, що буде завтра»

Катерина Середа
новини

Освіта Миколаївщини: у школах бракує молодих педагогів, а в селах вчителі викладають по кілька предметів

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

Єднання заради відбудови: місто Шпола з Черкащини підтримуватиме Первомайську селищну громаду
У Херсоні під завалами багатоповерхівки знайшли тіло матері поранених двійнят
На ЧАЕС шостий день ліквідовують наслідки атаки РФ, залучили дрони з тепловізорами

В ООН відповіли на заяву Трампа: Зеленський залишається легітимним президентом

У Вознесенську планують підвищити вартість підключення води

2 години тому

На Миколаївщині у судах розглядають 398 справ пов’язаних з корупцією

Альона Коханчук

Головне сьогодні