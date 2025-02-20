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Завтра в Україні відключатимуть світло для промисловості та бізнесу

Відключення світла, фото: Getty ImageВідключення світла, фото: Getty Image

У пʼятницю, 21 лютого, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє «Укренерго».

Час застосування обмежень:

  • 06:00 — 20:00;

«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, з 17 лютого в Україні застосовують аварійні відключення електроенергії для підприємств.

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