Завтра в Україні відключатимуть світло для промисловості та бізнесу

Відключення світла, фото: Getty Image

У пʼятницю, 21 лютого, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє «Укренерго».

Час застосування обмежень:

06:00 — 20:00;

«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 17 лютого в Україні застосовують аварійні відключення електроенергії для підприємств.