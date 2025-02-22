В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі на працівника ТЦК
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- Світлана Іванченко
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23:32, 22 лютого, 2025
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В Одесі правоохоронці затримали 28-річного жителя Березівського району, якого підозрюють у нападі на військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Як повідомили у Нацполіції, інцидент стався 22 лютого на вулиці Італійський бульвар.
Попередньо встановлено, що під час перевірки документів між чоловіком та військовими виник конфлікт. Підозрюваний розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових, після чого кілька разів вистрілив у його бік, ймовірно, з травматичної зброї, після чого втік. Потерпілого доправили до лікарні.
Зазначається, що підозрюваного затримали співробітники поліції та передали слідчим СБУ.
Нагадаємо, в Одесі чоловік із жінкою напали на патрульну поліцейську під час вручення повістки. Один з нападників утік, інших затримали.
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