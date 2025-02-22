В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі на працівника ТЦК

Підозрюваний у нападі на військового. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці затримали 28-річного жителя Березівського району, якого підозрюють у нападі на військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомили у Нацполіції, інцидент стався 22 лютого на вулиці Італійський бульвар.

Речові докази у справі підозри нападу на військового в Одесі. Фото: Нацполіція Речові докази у справі підозри нападу на військового в Одесі. Фото: Нацполіція

Попередньо встановлено, що під час перевірки документів між чоловіком та військовими виник конфлікт. Підозрюваний розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових, після чого кілька разів вистрілив у його бік, ймовірно, з травматичної зброї, після чого втік. Потерпілого доправили до лікарні.

Зазначається, що підозрюваного затримали співробітники поліції та передали слідчим СБУ.

Нагадаємо, в Одесі чоловік із жінкою напали на патрульну поліцейську під час вручення повістки. Один з нападників утік, інших затримали.