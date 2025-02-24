Внаслідок російського обстрілу на Херсонщині пошкоджені газопровід та 20 будинків: є загибла та поранені

Пошкоджена херсонська багатоповерхівка після обстрілів РФ, лютий 2025 року, фото: поліція Херсонської області

Російська армія протягом доби обстріляла 32 населені пункти Херсонщини. Одна людина загинула, троє — поранені.

Про це вранці 24 лютого повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Війська РФ били по Антонівці, Іванівці, Інженерному, Понятівці, Придніпровському, Розливу, Ромашковому, Садовому, Токарівці, Білозерці, Дніпровському, Кізомису, Станіславу, Зимівнику, Микільському, Микільських Дачах, Новотягинці, Бериславу, Бургунці, Вірівці, Качкарівці, Львовому, Миколаївці, Миловому, Михайлівці, Ольгівці, Червоному Маяку, Зміївці, Новорайську, Веселому, Козацькому та Херсону, написав очільник ОВА.

За його даними, пошкоджені газопровід, багатоповерхівка, 19 приватних будинків, кіоски та автомобіль.

Того ж дня російські війська чотири рази атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок одного з ударів в селі Дмитрівка пошкоджені приватний будинок та автомобіль. А вдень російський дрон «FPV» атакував Галицинівську громаду. У селі Лупареве були пошкодженні два приватні будинки.