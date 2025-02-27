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В Одесі викрили 13 нелегальних гральних залів: вилучили 252 комп'ютери

Нелегальні гральні заклади, які викрили в Одесі. Фото: Бюро економічної безпекиНелегальні гральні заклади, які викрили в Одесі. Фото: Бюро економічної безпеки

В Одесі викрили 13 нелегальних гральних закладів, які працювали без ліцензій. Під час обшуків вилучили 252 комп'ютери та документи.

Як зазначають у Бюро економічної безпеки, зали не мали сертифікованого та підключеного до державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання. 

Детективи встановили, що гравці перед початком гри за готівку купували код доступу, який вводили в комп’ютер. Це давало їм доступ до вибору гри, а на рахунку відображалася сума, еквівалентна внесеній готівці. Далі гравець мав змогу виграти або програти кошти.

Зазначається, що провели 26 обшуків, вилучили документи, які підтверджують нелегальну діяльність мережі, а також 252 комп'ютери. Досудове розслідування триває.

Нелегальні гральні заклади, які викрили в Одесі. Фото: Бюро економічної безпекиНелегальні гральні заклади, які викрили в Одесі. Фото: Бюро економічної безпеки

Раніше повідомлялось, що в Одесі викрили групу осіб, які організували роботу мережі нелегальних гральних закладів. Загальна вартість вилученого майна склала понад 54 мільйони гривень.

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