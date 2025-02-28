У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення світла: список адрес
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- Анна Гакман
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7:45, 28 лютого, 2025
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Сьогодні, 28 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- вул. 2 Набережна;
- вул. Легпромівська;
- вул. Космонавтів (з 09:00 до 17:00).
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Бокова;
- вул. Бузька;
- пров. Веселинівський;
- пров. Зустрічний;
- вул. Одеське шосе;
- вул. Березанська;
- вул. Зустрічна;
- вул. Ламбертівська;
- вул. П. Ходченка;
- вул. М. Козлова;
- вул. Світанкова.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запровадили графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.
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