У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення світла: список адрес

Відключення світла, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 28 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

вул. 2 Набережна;

вул. Легпромівська;

вул. Космонавтів (з 09:00 до 17:00).

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Бокова;

вул. Бузька;

пров. Веселинівський;

пров. Зустрічний;

вул. Одеське шосе;

вул. Березанська;

вул. Зустрічна;

вул. Ламбертівська;

вул. П. Ходченка;

вул. М. Козлова;

вул. Світанкова.