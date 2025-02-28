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У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення світла: список адрес

Відключення світла, архівне фото «МикВісті»Відключення світла, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 28 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • вул. 2 Набережна;
  • вул. Легпромівська;
  • вул. Космонавтів (з 09:00 до 17:00).

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Бокова;
  • вул. Бузька;
  • пров. Веселинівський;
  • пров. Зустрічний;
  • вул. Одеське шосе;
  • вул. Березанська;
  • вул. Зустрічна;
  • вул. Ламбертівська;
  • вул. П. Ходченка;
  • вул. М. Козлова;
  • вул. Світанкова.

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