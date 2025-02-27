Житель Первомайщини знайшов вогнемет та намагався його розібрати: чоловіка доставили до лікарні

Молоток, яким чоловік хотів розібрати вогнемет. Фото: Нацполіція

На Первомайщині чоловік знайшов вогнемет та за допомогою молотка намагався його розібрати. Його доставили до лікарні з пораненнями.

У Нацполіції в Миколаївській області зазначили, що зброю, ззовні схожу на один з видів динамореактивних вогнеметів, чоловік знайшов неподалік селища.

«За допомогою молотка мав намір його розібрати. Внаслідок необережного поводження із вибухівкою, потерпілий отримав множинні тілесні ушкодження», — говориться в повідомленні.

За фактом події слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, що у Новому Бузі на Миколаївщині дев'ятирічному хлопчику відірвало пальці через вибух запалу, який він знайшов коли був сам вдома.