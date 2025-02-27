  • пʼятниця

    28 лютого, 2025

  • -3.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 28 лютого , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • -3.9° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Житель Первомайщини знайшов вогнемет та намагався його розібрати: чоловіка доставили до лікарні

Молоток, яким чоловік хотів розібрати вогнемет. Фото: НацполіціяМолоток, яким чоловік хотів розібрати вогнемет. Фото: Нацполіція

На Первомайщині чоловік знайшов вогнемет та за допомогою молотка намагався його розібрати. Його доставили до лікарні з пораненнями. 

У Нацполіції в Миколаївській області зазначили, що зброю, ззовні схожу на один з видів динамореактивних вогнеметів, чоловік знайшов неподалік селища. 

«За допомогою молотка мав намір його розібрати. Внаслідок необережного поводження із вибухівкою, потерпілий отримав множинні тілесні ушкодження», — говориться в повідомленні. 

За фактом події слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, що у Новому Бузі на Миколаївщині дев'ятирічному хлопчику відірвало пальці через вибух запалу, який він знайшов коли був сам вдома.

Останні новини про: Мінна безпека

На правобережній Херсонщині розмінували вже понад 64% території
На Миколаївщині розпочнуть розмінування полів за заявками фермерів: оголошено перші торги
Для розмінування України потрібно майже $30 млрд, сума зменшилась, — Мінекономіки
Реклама

Читайте також:

новини

Депутати Миколаєва затвердили програму економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки

Даріна Мельничук
новини

«Ми, депутати, заявляємо про цілковиту підтримку Зеленського», — міськрада Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Депутати міськради знову провалили голосування за збільшення статутного капіталу КП «Миколаївські парки» на ₴42,7 млн

Аліна Квітко
новини

«Це дезінформація»: Миколаївські синоптики спростували прогнози про «брудну хмару», яка насувається на Україну

Аліна Квітко
новини

Суд Миколаєва відхилив клопотання про призупинення апеляції щодо спортсменки Ладиги, яка планувала мобілізуватись

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Мінна безпека

Для розмінування України потрібно майже $30 млрд, сума зменшилась, — Мінекономіки
На Миколаївщині розпочнуть розмінування полів за заявками фермерів: оголошено перші торги
На правобережній Херсонщині розмінували вже понад 64% території

Суд у справі Невінчанного: адвокати вкотре виявилили невідповідності у матеріалах обвинувачення

Депутати Миколаєва затвердили програму економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки

9 годин тому

«Не можу повірити, що міг би таке сказати»: Трамп відповів, чи вважає він досі, що Зеленський — диктатор

Головне сьогодні