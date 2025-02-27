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Завтра в Україні діятимуть аварійні відключення світла для підприємств

Відключення світла. Фото: pixabayВідключення світла. Фото: pixabay

Завтра, 28 лютого, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє «Укренерго».

Час застосування обмежень: 

  •  05:00 - 10:00  
  •  16:00 - 22:00 

«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — йдеться у повідомленні. 

Енергетики зазначили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Нагадаємо, з 17 лютого в Україні застосовують аварійні відключення електроенергії для підприємств.

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