Завтра в Україні діятимуть аварійні відключення світла для підприємств
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- Анна Гакман
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19:21, 27 лютого, 2025
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Завтра, 28 лютого, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє «Укренерго».
Час застосування обмежень:
- 05:00 - 10:00
- 16:00 - 22:00
«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — йдеться у повідомленні.
Енергетики зазначили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
Нагадаємо, з 17 лютого в Україні застосовують аварійні відключення електроенергії для підприємств.
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