Російські війська дроном атакували Куцурубську громаду: виникла пожежа на підприємстві
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- Світлана Іванченко
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17:40, 28 лютого, 2025
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Вдень 28 лютого російські війська дроном атакували Куцурубську громаду Миколаївщини. Загорілась будівля на території одного з підприємств.
Як повідомили в ДСНС області, наразі не надходила інформація про загиблих та поранених.
«Гасіння ускладнювала безпекова ситуація, а також значна площа горіння. Силами чергового караулу пожежу вдалось оперативно ліквідувати. Інформація про постраждалих не надходила», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для ліквідації пожежі залучили 20 вогнеборців та 4 спецавтомобілі.
Нагадаємо, що уночі 28 лютого, близько 00:16, російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків на території виробничого підприємства виникла пожежа.
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