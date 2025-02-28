Російські війська дроном атакували Куцурубську громаду: виникла пожежа на підприємстві

Рятувальники ліквідовують наслідки російських обстрілів Миколаївщини. Фото: ДСНС

Вдень 28 лютого російські війська дроном атакували Куцурубську громаду Миколаївщини. Загорілась будівля на території одного з підприємств.

Як повідомили в ДСНС області, наразі не надходила інформація про загиблих та поранених.

«Гасіння ускладнювала безпекова ситуація, а також значна площа горіння. Силами чергового караулу пожежу вдалось оперативно ліквідувати. Інформація про постраждалих не надходила», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для ліквідації пожежі залучили 20 вогнеборців та 4 спецавтомобілі.

Рятувальники ліквідовують наслідки російських обстрілів Миколаївщини. Фото: ДСНС Рятувальники ліквідовують наслідки російських обстрілів Миколаївщини. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що уночі 28 лютого, близько 00:16, російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків на території виробничого підприємства виникла пожежа.