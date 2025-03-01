  • субота

    1 березня, 2025

  • -0.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 березня , 2025 субота

  • Миколаїв • -0.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Запоріжжі

Скриншот з відео.Скриншот з відео.

Російські війська у суботу ввечері завдали удару по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі, виникла пожежа.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Ворог ударив по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа», — написав він.

Також він зазначив, що наразі у медиків немає звернень від постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. На місці влучання чергує бригада швидкої допомоги.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару балістичною ракетою по Одесі в суботу ввечері пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно, поранено двох співробітників порту.

Останні новини про: Дрони (БпЛА)

На Херсонщині за тиждень знищили понад 1600 російських дронів
На Київщині внаслідок дронової атаки загинула журналістка «Укрінформу»
Сенат Румунії дозволив збивати російські дрони над країною
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві відбувся обласний турнір з боксу серед юнаків, юніорів та молоді

Даріна Мельничук
новини

Майже 1 тисяча учнів залишили школи Миколаєва з вересня

Даріна Мельничук
новини

Миколаєву на роботу офіцерів безпеки у школах та дитсадках необхідно понад ₴30 млн, — управління освіти

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мораторій на трирічну обрізку дерев у Миколаєві: як голосували депутати

Юлія Бойченко
новини

Суд у справі Невінчанного допитає слідчих через розбіжності в матеріалах

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Дрони (БпЛА)

Сенат Румунії дозволив збивати російські дрони над країною
На Київщині внаслідок дронової атаки загинула журналістка «Укрінформу»
На Херсонщині за тиждень знищили понад 1600 російських дронів

У Миколаєві в укриттях підготують 9 пунктів для складання мультипредметного тесту

Альона Коханчук

Генеральний секретар НАТО заявив, що Зеленський повинен відновити відносини з Трампом

Прем'єр Угорщини Орбан закликав ЄС розпочати прямі переговори з Росією щодо України

Трамп наказав перевірити, чи можливо повністю припинити постачання зброї Україні — WSJ

Альона Коханчук