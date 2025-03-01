Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Запоріжжі

Скриншот з відео.

Російські війська у суботу ввечері завдали удару по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі, виникла пожежа.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Ворог ударив по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа», — написав він.

Також він зазначив, що наразі у медиків немає звернень від постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. На місці влучання чергує бригада швидкої допомоги.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару балістичною ракетою по Одесі в суботу ввечері пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно, поранено двох співробітників порту.