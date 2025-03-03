У центрі німецького міста Маннгейма авто в'їхало у натовп: є загиблий і постраждалі

Наслідки наїзду авто в натовп людей. Фото: Tagesschau

У німецькому місті Маннгейм автомобіль протаранив натовп на центральній площі. Внаслідок інциденту одна людина загинула, є також постраждалі. За даними ЗМІ, поліція затримала одного підозрюваного.

Як повідомляє місцева поліція, у центрі міста триває масштабна операція, на місці працюють правоохоронці та рятувальники. Репортер агентства dpa зазначає, що на місці події видно уламки.

За інформацією SWR, поліція посилила контроль на мосту Конрада Аденауера, який з'єднує Маннгейм із Людвігсхафеном. Поліцейський гелікоптер патрулює район над мостом та Мангаймським палацом, а всі автомобілі ретельно перевіряють.

Зазначається, що мешканців закликають уникати центру міста та оминати місце події. У системі екстреного сповіщення Katwarn поліція попередила про «ситуацію, що загрожує життю». Постраждалим надають психологічну допомогу, також організують телефонну лінію для отримання інформації та пункт збору свідків.

Нагадаємо, правоохоронці німецького міста Магдебург вранці 21 грудня 2024 року затримали чоловіка із Саудівської Аравії, якого підозрюють у наїзді на відвідувачів різдвяного ярмарку.