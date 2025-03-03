  • понеділок

    3 березня, 2025

  • 1.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 3 березня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 1.1° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Україні за три місяці із СЗЧ повернулися понад 21 тисяча військових

Військові на головні площі Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»Військові на головні площі Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

В Україні з 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року на службу повернулися 21,1 тисяча військовослужбовців. 

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, це стало можливим в рамках закону, який декриміналізує перше дезертирство і СЗЧ. 

Зазначається, що термін, коли військові, що самовільно залишили військову частину або місце служби, могли добровільно повернутись до війська без відповідальності за СЗЧ, закінчився 1 березня.

Найбільше повернулось бійців до Збройних сил України, а також військові активно повертались до Національної гвардії та прикордонної служби.

Як повернутися із СЗЧ після 1 березня

У ДБР пояснили, як повернутися із СЗЧ після 1 березня. Якщо йдеться про СЗЧ до трьох днів, то кримінальну справу проти бійців не порушуватимуть, вони матимуть змогу повернутися на службу.

Якщо йдеться про СЗЧ понад трьох днів, то є кілька варіантів розвитку подій.

Якщо боєць вперше самовільно залишив частину і хоче повернутися на службу, то проти нього порушуватимуть кримінальну справу. Боєць має особисто або через застосунок «Армія+» звернутися до командира військової частини та отримати письмову згоду на продовження проходження військової служби.

Після цього треба буде подати до прокурора, органу досудового розслідування (ДБР або НПУ), суду клопотання про намір повернутися на військову службу і надати письмову згоду командира;

До суду направлять матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності — там ухвалять відповідне рішення. Після цього військовослужбовець надає командиру рішення суду і повертається на військову службу.

Якщо йдеться про випадок, коли боєць повторно пішов у СЗЧ або не хоче повертатися на службу, то проти нього порушуватимуть кримінальну справу. Коли такого бійця розшукають, його затримають і оберуть йому запобіжний захід.

Щодо військовослужбовця направлять до суду обвинувальний акт, після цього суд винесе вирок — за СЗЧ загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.

Інструкція ДБРІнструкція ДБР

Нагадаємо, станом на 29 листопада в Миколаївській області 416 військових, які самовільно залишили свої частини, повернулися до лав Збройних сил. 

Останні новини про: Війна в Україні

За тиждень російські війська завдали шість авіаударів по Херсонщині
Опитування: більшість українців вважають підтримку Сил оборони головним пріоритетом
«В Україні відкриті кордони, постійні вибори і так далі», — радник голови ОП Подоляк відкинув звинувачення у диктатурі
Реклама

Читайте також:

новини

«В Україні відкриті кордони, постійні вибори і так далі», — радник голови ОП Подоляк відкинув звинувачення у диктатурі

Даріна Мельничук
новини

ТЕЦ планує реконструкцію тепломереж за понад ₴70 млн на двох вулицях Миколаєва

Аліна Квітко
новини

За рік кількість інклюзивних груп у дитсадках Миколаєва зросла на 30%

Юлія Бойченко
новини

Мер Первомайська отримує в середньому майже ₴90 тис. зарплати

Юлія Бойченко
новини

Суд дав 8 років увʼязнення жительці Очакова, яка зливала дані про ЗСУ проросійському блогеру Лебедєву

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

«В Україні відкриті кордони, постійні вибори і так далі», — радник голови ОП Подоляк відкинув звинувачення у диктатурі
Опитування: більшість українців вважають підтримку Сил оборони головним пріоритетом
За тиждень російські війська завдали шість авіаударів по Херсонщині

За рік кількість інклюзивних груп у дитсадках Миколаєва зросла на 30%

ТЕЦ планує реконструкцію тепломереж за понад ₴70 млн на двох вулицях Миколаєва

41 хвилина тому

Завтра в Україні відключатимуть світло для промисловості та бізнесу

Головне сьогодні