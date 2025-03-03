В Україні за три місяці із СЗЧ повернулися понад 21 тисяча військових

Військові на головні площі Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

В Україні з 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року на службу повернулися 21,1 тисяча військовослужбовців.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, це стало можливим в рамках закону, який декриміналізує перше дезертирство і СЗЧ.

Зазначається, що термін, коли військові, що самовільно залишили військову частину або місце служби, могли добровільно повернутись до війська без відповідальності за СЗЧ, закінчився 1 березня.

Найбільше повернулось бійців до Збройних сил України, а також військові активно повертались до Національної гвардії та прикордонної служби.

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Як повернутися із СЗЧ після 1 березня

У ДБР пояснили, як повернутися із СЗЧ після 1 березня. Якщо йдеться про СЗЧ до трьох днів, то кримінальну справу проти бійців не порушуватимуть, вони матимуть змогу повернутися на службу.

Якщо йдеться про СЗЧ понад трьох днів, то є кілька варіантів розвитку подій.

Якщо боєць вперше самовільно залишив частину і хоче повернутися на службу, то проти нього порушуватимуть кримінальну справу. Боєць має особисто або через застосунок «Армія+» звернутися до командира військової частини та отримати письмову згоду на продовження проходження військової служби.

Після цього треба буде подати до прокурора, органу досудового розслідування (ДБР або НПУ), суду клопотання про намір повернутися на військову службу і надати письмову згоду командира;

До суду направлять матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності — там ухвалять відповідне рішення. Після цього військовослужбовець надає командиру рішення суду і повертається на військову службу.

Якщо йдеться про випадок, коли боєць повторно пішов у СЗЧ або не хоче повертатися на службу, то проти нього порушуватимуть кримінальну справу. Коли такого бійця розшукають, його затримають і оберуть йому запобіжний захід.

Щодо військовослужбовця направлять до суду обвинувальний акт, після цього суд винесе вирок — за СЗЧ загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.

Інструкція ДБР

Нагадаємо, станом на 29 листопада в Миколаївській області 416 військових, які самовільно залишили свої частини, повернулися до лав Збройних сил.