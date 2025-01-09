  • четвер

    9 січня, 2025

  • 11°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 9 січня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 11° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Рада продовжила терміну повернення із СЗЧ без покарання до 1 березня

Військові на головній площі Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»Військові на головній площі Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»

Верховна Рада проголосувала за продовження терміну повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину або дезертирували. Новий дедлайн — 1 березня 2025 року.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

Раніше Верещук розповідала, що рішення обговорювали під час міжвідомчої наради, присвяченої ветеранській політиці та соціальному захисту військових. За її словами, для повернення військовослужбовців планується активніше залучати рекрутерів з бойових підрозділів, які досягли значних успіхів на фронті.

Нагадаємо, станом на 29 листопада в Миколаївській області 416 військових, які самовільно залишили свої частини, повернулися до лав Збройних сил. 

Останні новини про: Верховна Рада

Рада ліквідувала МСЕК: із 2025 року запрацюють експертні комісії
Голова фінкомітету ВРУ заперечує масове закриття ФОПів через підвищення податків
Рада прийняла новий закон про волонтерство: що зміниться для студентів та учнів
Реклама

Читайте також:

новини

У Первомайському районі на Миколаївщині закрили 17 шкіл та дитсадків через відсутність дітей

Володимир Коваль
новини

У Первомайському районі на Миколаївщині знаходиться 10 тисяч переселенців

Володимир Коваль
новини

«Це для здоров’я дерев і безпеки містян», — директор «Миколаївських парків» відповів на критику щодо дій комунальників

Аліса Мелік-Адамян
новини

Жовтневе водосховище планують відновити після будівництва водогону у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Директор КП «Парки» Чучмай заявив, що не піде з Соборної, поки не обріже «свої» дерева

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Верховна Рада

Рада прийняла новий закон про волонтерство: що зміниться для студентів та учнів
Голова фінкомітету ВРУ заперечує масове закриття ФОПів через підвищення податків
Рада ліквідувала МСЕК: із 2025 року запрацюють експертні комісії

Ексвіцемер Миколаєва назвала знущанням обрізку дерев на Соборній: «Намагалась припинити, але марно»

Миколаївщина серед регіонів із найнижчою ціною на землю

1 година тому

У Миколаєві зафіксували другий за січень температурний рекорд дня

Головне сьогодні