Рада продовжила терміну повернення із СЗЧ без покарання до 1 березня

Військові на головній площі Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»

Верховна Рада проголосувала за продовження терміну повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину або дезертирували. Новий дедлайн — 1 березня 2025 року.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

Раніше Верещук розповідала, що рішення обговорювали під час міжвідомчої наради, присвяченої ветеранській політиці та соціальному захисту військових. За її словами, для повернення військовослужбовців планується активніше залучати рекрутерів з бойових підрозділів, які досягли значних успіхів на фронті.

Нагадаємо, станом на 29 листопада в Миколаївській області 416 військових, які самовільно залишили свої частини, повернулися до лав Збройних сил.