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Завтра в Україні відключатимуть світло для промисловості та бізнесу

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes PlenioВідключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

У вівторок, 4 березня, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє «Укренерго».

Час застосування обмежень:

  • 06:00 - 09:00;

  • 15:00 - 22:00. 

«Причина запровадження обмежень — наслідки російських атак на енергооб’єкти. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)», — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, з 17 лютого в Україні застосовують аварійні відключення електроенергії для підприємств.

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