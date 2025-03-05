У Миколаєві сьогодні низка вулиць залишиться без світла через планові роботи
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- Анна Гакман
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7:45, 05 березня, 2025
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Сьогодні, 5 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Космонавтів;
- вул. Троїцька;
- вул. Заповідна;
- вул. Дніпровська;
- пров. Транспортний;
- вул. 7 Поперечна;
- вул. Г. Гонгадзе;
- АКГ Стріла;
- вул. Ігоря Бедзая;
- вул. 7 Поперечна;
- вул. Гліба Бабіча;
- вул. Сінна;
- вул. Є Лапчевського;
- вул. 8 Поперечна;
- вул. Євгена Єщенка;
- вул. Шосейна;
- вул. Рюміна;
- пр. Центральний;
- вул. С. Алексапольського;
- вул. Ліскова;
- вул. Лоренца Юстуса;
- вул. Ковальська;
- пров. Суднобудівельний;
- вул. Новосельська;
- вул. Богородична;
- вул. Даля;
- вул. Погранична;
- вул. Мала Морська;
- вул. Громадянська;
- вул. Радісна.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- пр. Центральний;
- вул. 10 Слобідська;
- вул. 9 Слобідська;
- вул. Степова;
- пров. Мостовий;
- вул. 1 Наскрізна;
- вул. Авангардна;
- вул. Передова;
- вул. 1 Ялтинська;
- вул. Будівельників;
- пров. Авангардний;
- вул. 1 Піщана;
- вул. 2 Піщана;
- вул. Верхня;
- вул. Матвіївська.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. Чорноземна;
- СВТ Соснове;
- вул. Верхня;
- вул. Матвіївська;
- вул. 5 Військова;
- вул. Гречишникова;
- вул. 7 Воєнна;
- пров. 7 Військовий;
- вул. 6 Військова;
- вул. 7 Військова;
- пров. 1 Інгульский;
- вул. Столярна;
- вул. Котельна;
- вул. Теслярська;
- вул. Конопатна;
- вул. Купорна;
- Узвіз Паромний;
- півострів Аляуди;
- вул. Аляуди;
- вул. 2 Набережна;
- вул. 8 Військова.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запровадили графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.
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