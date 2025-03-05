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У Миколаєві сьогодні низка вулиць залишиться без світла через планові роботи

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes PlenioВідключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

Сьогодні, 5 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Космонавтів;
  • вул. Троїцька;
  • вул. Заповідна;
  • вул. Дніпровська;
  • пров. Транспортний;
  • вул. 7 Поперечна;
  • вул. Г. Гонгадзе;
  • АКГ Стріла;
  • вул. Ігоря Бедзая;
  • вул. 7 Поперечна;
  • вул. Гліба Бабіча;
  • вул. Сінна;
  • вул. Є Лапчевського;
  • вул. 8 Поперечна;
  • вул. Євгена Єщенка;
  • вул. Шосейна;
  • вул. Рюміна;
  • пр. Центральний;
  • вул. С. Алексапольського;
  • вул. Ліскова;
  • вул. Лоренца Юстуса;
  • вул. Ковальська;
  • пров. Суднобудівельний;
  • вул. Новосельська;
  • вул. Богородична;
  • вул. Даля;
  • вул. Погранична;
  • вул. Мала Морська;
  • вул. Громадянська;
  • вул. Радісна.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • пр. Центральний;
  • вул. 10 Слобідська;
  • вул. 9 Слобідська;
  • вул. Степова;
  • пров. Мостовий;
  • вул. 1 Наскрізна;
  • вул. Авангардна;
  • вул. Передова;
  • вул. 1 Ялтинська;
  • вул. Будівельників;
  • пров. Авангардний;
  • вул. 1 Піщана;
  • вул. 2 Піщана;
  • вул. Верхня;
  • вул. Матвіївська.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Чорноземна;
  • СВТ Соснове;
  • вул. Верхня;
  • вул. Матвіївська;
  • вул. 5 Військова;
  • вул. Гречишникова;
  • вул. 7 Воєнна;
  • пров. 7 Військовий;
  • вул. 6 Військова;
  • вул. 7 Військова;
  • пров. 1 Інгульский;
  • вул. Столярна;
  • вул. Котельна;
  • вул. Теслярська;
  • вул. Конопатна;
  • вул. Купорна;
  • Узвіз Паромний;
  • півострів Аляуди;
  • вул. Аляуди;
  • вул. 2 Набережна;
  • вул. 8 Військова.

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