У Миколаєві сьогодні низка вулиць залишиться без світла через планові роботи

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

Сьогодні, 5 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Космонавтів;

вул. Троїцька;

вул. Заповідна;

вул. Дніпровська;

пров. Транспортний;

вул. 7 Поперечна;

вул. Г. Гонгадзе;

АКГ Стріла;

вул. Ігоря Бедзая;

вул. 7 Поперечна;

вул. Гліба Бабіча;

вул. Сінна;

вул. Є Лапчевського;

вул. 8 Поперечна;

вул. Євгена Єщенка;

вул. Шосейна;

вул. Рюміна;

пр. Центральний;

вул. С. Алексапольського;

вул. Ліскова;

вул. Лоренца Юстуса;

вул. Ковальська;

пров. Суднобудівельний;

вул. Новосельська;

вул. Богородична;

вул. Даля;

вул. Погранична;

вул. Мала Морська;

вул. Громадянська;

вул. Радісна.

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Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

пр. Центральний;

вул. 10 Слобідська;

вул. 9 Слобідська;

вул. Степова;

пров. Мостовий;

вул. 1 Наскрізна;

вул. Авангардна;

вул. Передова;

вул. 1 Ялтинська;

вул. Будівельників;

пров. Авангардний;

вул. 1 Піщана;

вул. 2 Піщана;

вул. Верхня;

вул. Матвіївська.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Чорноземна;

СВТ Соснове;

вул. Верхня;

вул. Матвіївська;

вул. 5 Військова;

вул. Гречишникова;

вул. 7 Воєнна;

пров. 7 Військовий;

вул. 6 Військова;

вул. 7 Військова;

пров. 1 Інгульский;

вул. Столярна;

вул. Котельна;

вул. Теслярська;

вул. Конопатна;

вул. Купорна;

Узвіз Паромний;

півострів Аляуди;

вул. Аляуди;

вул. 2 Набережна;

вул. 8 Військова.