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Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 7 березня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пр. Центральний;
  • вул. 10 Слобідська;
  • вул. 9 Слобідська;
  • вул. Степова;
  • вул. Григор'єва;
  • вул. Г. Петрової.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • пр. Героїв України (з 08:00 до 16:00);
  • пров. Василя Симоненка;
  • вул. 1 Вітовська;
  • вул. 14 Козацька;
  • вул. 16 Козацька;
  • пров. 4 Козацький;
  • пров. 5 Козацький.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • пров. 1 Яружний;
  • пров. 2 Яружний;
  • вул. Кругова;
  • вул. Троїцька;
  • вул. 2 Інгульська;
  • вул. 2 Набережна;
  • вул. Легпромівська;
  • вул. З Інгульська;
  • вул. 6 Інгульська;
  • вул. 1 Інгульська;
  • пров. 5 Інгульський;
  • вул. 5 Інгульська;
  • пров. 6 Інгульський;
  • Херсонське шосе;
  • вул. 4 Інгульська;
  • пров. 1 Круговий;
  • пров. 2 Круговой;
  • пров. 3 Круговой;
  • пров. 1 Троїцький;
  • вул. Балагана;
  • пров. Троїцький;
  • вул. 5 Лінія;
  • пров. 1 Баштанський;
  • пров. 2 Баштанський;
  • вул. Баштанська;
  • пров. 4 Баштанський;
  • Садовий проїзд;
  • пров. З Баштанський;
  • пров. Наскрізний;
  • пров. Ясний;
  • пров. Крайній.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу. 

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