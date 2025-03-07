Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 7 березня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пр. Центральний;

вул. 10 Слобідська;

вул. 9 Слобідська;

вул. Степова;

вул. Григор'єва;

вул. Г. Петрової.

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Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

пр. Героїв України (з 08:00 до 16:00);

пров. Василя Симоненка;

вул. 1 Вітовська;

вул. 14 Козацька;

вул. 16 Козацька;

пров. 4 Козацький;

пров. 5 Козацький.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. 1 Яружний;

пров. 2 Яружний;

вул. Кругова;

вул. Троїцька;

вул. 2 Інгульська;

вул. 2 Набережна;

вул. Легпромівська;

вул. З Інгульська;

вул. 6 Інгульська;

вул. 1 Інгульська;

пров. 5 Інгульський;

вул. 5 Інгульська;

пров. 6 Інгульський;

Херсонське шосе;

вул. 4 Інгульська;

пров. 1 Круговий;

пров. 2 Круговой;

пров. 3 Круговой;

пров. 1 Троїцький;

вул. Балагана;

пров. Троїцький;

вул. 5 Лінія;

пров. 1 Баштанський;

пров. 2 Баштанський;

вул. Баштанська;

пров. 4 Баштанський;

Садовий проїзд;

пров. З Баштанський;

пров. Наскрізний;

пров. Ясний;

пров. Крайній.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.