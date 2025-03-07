В Одесі затримали головного архітектора міста: його підозрюють у хабарництві

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала виконувача обов’язків директора департаменту архітектури та містобудування Одеської міськради. Посадовця підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря.

За даними пресслужби СБУ, підозрюваний чиновник вимагав гроші від підприємця за виготовлення дозвільної документації на будівництво та реконструкцію об’єктів в Одесі.

Слідчі дії у справі затримання головного архітектора Одеси. Фото: СБУ Слідчі дії у справі затримання головного архітектора Одеси. Фото: СБУ Затримання головного архітектора Одеси. Фото: СБУ

Зазначається, що правоохоронці задокументували його дії та затримали під час отримання двох тисяч доларів.

У відомстві повідомили, що наразі триває слідство для встановлення всіх обставин справи та можливих спільників у корупційній схемі.

Раніше повідомлялось, що на Одещині посадовця однієї з військових частин територіальної оборони підозрюють у хабарництві. Він нібито пропонував залагодити питання з лікарями для списання бійця зі служби за станом здоров’я за 12 тисяч доларів.