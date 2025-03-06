На Одещині посадовця тероборони підозрюють у хабарництві: обіцяв списати зі служби

На Одещині посадовця однієї з військових частин територіальної оборони підозрюють у хабарництві. Він нібито пропонував залагодити питання з лікарями для списання бійця зі служби за станом здоров’я за 12 тисяч доларів.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, у лютому цього року посадовець запропонував одному з військових свою «допомогу». За гроші він обіцяв вплинути на військово-лікарську комісію та сприяти демобілізації. 5 березня його затримали під час отримання частини суми у 6 тисяч доларів.

Слідчі дії у справі підозри хабарництва на Одещині. Фото: ДБР Слідчі дії у справі підозри хабарництва на Одещині. Фото: ДБР Слідчі дії у справі підозри хабарництва на Одещині. Фото: ДБР

Правоохоронці встановлюють усіх причетних, а також військових, які могли скористатися незаконною послугою.

Підозрюваному інкримінують отримання неправомірної вигоди та вплив на посадових осіб із вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 8 років тюрми.

У відомстві зазначили, що наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Раніше повідомлялось, що в Одесі затримали лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги №3, якого підозрюють в отриманні хабарів від військовозобов'язаних.