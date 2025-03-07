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Де на Миколаївщині завтра відключать світло через ремонт: список адрес

Відключення світла, фото: Getty ImagesВідключення світла, фото: Getty Images

Завтра, 8 березня, у Первомайську, що на Миколаївщині, через ремонтні роботи тимчасово відключатимуть електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 00:01 ранку до 06:00 ранку за адресами:

  • вул. Одеська;
  • вул. Інститутська;
  • вул. Нацгвардійська;
  • вул. Нова;
  • вул. Дунайська;
  • вул. Польова;
  • вул. Будівельна;
  • вул. Тиха;
  • вул.Патріотів;
  • вул. Артилерійська;
  • вул. М. Амосова;
  • вул. Л. Кушніренка;
  • пров. Крайній;
  • вул. Пасічна;
  • вул. С. Палія;
  • вул. Барвінкова;
  • вул. Гетьмана І. Самойловича;
  • вул. І. Черевичного;
  • вул. Головченка;
  • вул. Я. Купали;
  • вул. 8 Повітряно-Десантної Дивізії;
  • вул. Дніпровська.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу. 

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