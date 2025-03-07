Де на Миколаївщині завтра відключать світло через ремонт: список адрес
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- Анна Гакман
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23:00, 07 березня, 2025
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Завтра, 8 березня, у Первомайську, що на Миколаївщині, через ремонтні роботи тимчасово відключатимуть електроенергію.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 00:01 ранку до 06:00 ранку за адресами:
- вул. Одеська;
- вул. Інститутська;
- вул. Нацгвардійська;
- вул. Нова;
- вул. Дунайська;
- вул. Польова;
- вул. Будівельна;
- вул. Тиха;
- вул.Патріотів;
- вул. Артилерійська;
- вул. М. Амосова;
- вул. Л. Кушніренка;
- пров. Крайній;
- вул. Пасічна;
- вул. С. Палія;
- вул. Барвінкова;
- вул. Гетьмана І. Самойловича;
- вул. І. Черевичного;
- вул. Головченка;
- вул. Я. Купали;
- вул. 8 Повітряно-Десантної Дивізії;
- вул. Дніпровська.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.
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