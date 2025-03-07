Де на Миколаївщині завтра відключать світло через ремонт: список адрес

Відключення світла, фото: Getty Images

Завтра, 8 березня, у Первомайську, що на Миколаївщині, через ремонтні роботи тимчасово відключатимуть електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 00:01 ранку до 06:00 ранку за адресами:

вул. Одеська;

вул. Інститутська;

вул. Нацгвардійська;

вул. Нова;

вул. Дунайська;

вул. Польова;

вул. Будівельна;

вул. Тиха;

вул.Патріотів;

вул. Артилерійська;

вул. М. Амосова;

вул. Л. Кушніренка;

пров. Крайній;

вул. Пасічна;

вул. С. Палія;

вул. Барвінкова;

вул. Гетьмана І. Самойловича;

вул. І. Черевичного;

вул. Головченка;

вул. Я. Купали;

вул. 8 Повітряно-Десантної Дивізії;

вул. Дніпровська.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.