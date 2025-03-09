Минулої доби на Миколаївщини сталося 26 пожеж: горіла суха трава, очерет, сміття
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- Світлана Іванченко
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10:05, 09 березня, 2025
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Минулої доби на Миколаївщині сталося 26 пожеж, більшість із яких — на відкритій місцевості. Вогонь охопив суху траву, очерет та сміття в різних районах області.
Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, рятувальники ліквідували 21 пожежу в екосистемах.
Окрім цього, вогонь завдав шкоди житловому сектору: у Вознесенську довелося евакуювати мешканців через задимлення в під’їзді п’ятиповерхівки, де горіли речі у підвалі. У Новій Одесі згорів гараж через коротке замикання електромережі, а в Південноукраїнську зайнялася господарча споруда. У Миколаєві загорівся магазин, який оперативно загасили. Для ліквідації пожеж залучили 24 одиниці спецтехніки.
Раніше повідомлялось, що впродовж 7 березня на території Миколаївської області сталося 15 пожеж.
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