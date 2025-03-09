Минулої доби на Миколаївщини сталося 26 пожеж: горіла суха трава, очерет, сміття

Рятувальники гасять пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Минулої доби на Миколаївщині сталося 26 пожеж, більшість із яких — на відкритій місцевості. Вогонь охопив суху траву, очерет та сміття в різних районах області.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, рятувальники ліквідували 21 пожежу в екосистемах.

Окрім цього, вогонь завдав шкоди житловому сектору: у Вознесенську довелося евакуювати мешканців через задимлення в під’їзді п’ятиповерхівки, де горіли речі у підвалі. У Новій Одесі згорів гараж через коротке замикання електромережі, а в Південноукраїнську зайнялася господарча споруда. У Миколаєві загорівся магазин, який оперативно загасили. Для ліквідації пожеж залучили 24 одиниці спецтехніки.

Рятувальники гасять пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Рятувальники гасять пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Рятувальники гасять пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Рятувальники гасять пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Рятувальники гасять пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Рятувальники гасять пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Раніше повідомлялось, що впродовж 7 березня на території Миколаївської області сталося 15 пожеж.