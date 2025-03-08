За добу сталося 14 пожеж у полях Миколаївської області

Пожежа у Миколаївській області 7 березня, фото: ДСНС

Впродовж 7 березня на території Миколаївської області сталося 15 пожеж.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Пожежа у Миколаївській області 7 березня, фото: ДСНС Пожежа у Миколаївській області 7 березня, фото: ДСНС

З них 14 пожеж виникли на відкритих територіях загальною площею понад 47 гектарів.

Згідно з статистичними даними, додали там, з початку 2025 року загалом виникло 127 пожеж в екосистемах на загальній площі понад 123 гектара. Торік, за аналогічний період, виникло 110 епізодів, тоді вогонь подолав площу 102 гектара. Як бачимо, на сьогодні вже маємо зростання.

Пожежа у Миколаївській області 7 березня, фото: ДСНС

Нагадаємо, протягом 5 березня та в ніч на 6 березня рятувальники Миколаївської області загасили п’ять пожеж у різних районах регіону.