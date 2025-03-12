У парку Миколаєва знайшли чотири касетні боєприпаси
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- Марія Хаміцевич
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16:26, 12 березня, 2025
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У парку Миколаєва знайшли чотири касетні боєприпаси. Сапери їх вилучили та знищили.
У ДСНС Миколаївщини наголошують, що роботи з розмінування тривають як на планових локаціях, так і за заявками від мешканців.
Сьогодні, 12 березня, у Миколаєві, піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій провели контрольований підрив вибухонебезпечних предметів.
Фахівці нагадують, що у разі знаходження підозрілих предметів їх не можна чіпати чи переносити. Необхідно одразу повідомити рятувальників або правоохоронців.
Хто і коли розмінує Миколаївську область?
Вже майже три роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.
Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.
Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».
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