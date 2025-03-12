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У парку Миколаєва знайшли чотири касетні боєприпаси

У миколаївському парку знайшли касетні боєприпаси, фото: ДСНСУ миколаївському парку знайшли касетні боєприпаси, фото: ДСНС

У парку Миколаєва знайшли чотири касетні боєприпаси. Сапери їх вилучили та знищили.

У ДСНС Миколаївщини наголошують, що роботи з розмінування тривають як на планових локаціях, так і за заявками від мешканців.

Сьогодні, 12 березня, у Миколаєві, піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій провели контрольований підрив вибухонебезпечних предметів.

Фахівці нагадують, що у разі знаходження підозрілих предметів їх не можна чіпати чи переносити. Необхідно одразу повідомити рятувальників або правоохоронців.

У миколаївському парку знайшли касетні боєприпаси, фото: ДСНСУ миколаївському парку знайшли касетні боєприпаси, фото: ДСНС
У миколаївському парку знайшли касетні боєприпаси, фото: ДСНСУ миколаївському парку знайшли касетні боєприпаси, фото: ДСНС

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже майже три роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

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