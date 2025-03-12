На Миколаївщині судитимуть чоловіків, які без дозволу ловили раків та завдали ₴500 тис. збитків

Незаконно виловлені раки на Миколаївщині. Архівне фото: Нацполіція

На Миколаївщині перед судом постануть два мешканці Баштанського району, їх підозрюють у браконьєрстві.

За даними обласної прокуратури, у серпні 2024 року обвинувачені без дозволу та забороненими сітками виловили 160 раків у річці Інгул. Зазначається, що цим вони завдали державі шкоди на понад 500 тисяч гривень.

За такі дії їм загрожує штраф від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, пробаційний нагляд строком до трьох років або обмеження волі на той самий період.

Раніше повідомлялось, що Державна екологічна інспекція вимагатиме відшкодування 18 мільйонів гривень збитків, завданих довкіллю через незаконний вилов риби на території нацпарку «Тузловські лимани».