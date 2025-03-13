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Лубінець: У мережі поширили відео зі стратою українських військовополонених на Курщині

У соцмережах з’явилося відео, на якому, ймовірно, зафіксована страта щонайменше п’яти беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до російських військових.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Ми вкотре бачимо цинічну зневагу до міжнародного гуманітарного права зі сторони армії РФ. Ті, хто дає накази та виконує такі звірства, повинні нести сувору відповідальність», — заявив він.

Омбудсмен вже звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб цей воєнний злочин був зафіксований.

За даними волонтера Сергія Стерненка, російський воєнний злочин стався у селі Козача Локня Курської області РФ. Він написав, що у цьому населеному пункті українські підрозділи були близько тижня заблоковані та відрізані від основних сил.

Раніше РФ поширила відео, де чути наказ російських солдат про розстріл українських військовополонених. Дмитро Лубінець підкреслює, що страти українців у полоні є свідомою тактикою Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що першим кроком до мирних переговорів з Росією має стати обмін полоненим у форматі «всіх на всіх». Україна готова до такого кроку.

Володимир Зеленський зазначив, що завершення війни має починатися з кроків, які відновлюють довіру до самої ситуації. І ситуація, яка буде кроком до завершення війни, — це звільнення всіх полонених.

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