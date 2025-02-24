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«Всіх на всіх», — Зеленський заявив, що першим кроком до миру має стати обмін всіх полонених з РФ

Форум «Підтримуй Україну». Скриншот з відеоФорум «Підтримуй Україну». Скриншот з відео

Першим кроком до мирних переговорів  між Росією може має стати обмін полоненим у форматі «всіх на всіх». Україна готова до такого кроку.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі «Підтримуй Україну» у Києві, 24 лютого.

Володимир Зеленський зазначив, що завершення війни має починатися з кроків, які відновлюють довіру до самої ситуації. І ситуація, яка буде кроком до завершення війни, — це звільнення всіх полонених.

«Завершення війни має починатись з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації, бо довіри до Росії немає. Треба ситуації, які говорять про завершення війни. Реальна ситуація. І зараз таким кроком може стати звільнення полонених. Тисяч (полонених, — прим.). Саме тисяч людей, які утримуються в Росії. І частина з них не лише з 2022 року, а ще раніше, ще з 2014 року. Росія має відпустити українців. Україна готова до обміну всіх на всіх і це є справедливим варіантом», — заявив  Володимир Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий покинути пост президента в обмін на безпекові гарантії.

Зазначимо, що на форумі «Україна. Рік 2025», який 23 лютого пройшов у Києві, голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що українські дипломати мають на меті досягнути закінчення війни у 2025 році.

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