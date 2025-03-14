  • пʼятниця

    14 березня, 2025

  • 14.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 14 березня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 14.7° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни обстріляли лікарню на Харківщині й вдарили повторно, коли рятувальники гасили пожежу

Російські війська атакували лікарню в Золочіві, фото: Харківська ОВАРосійські війська атакували лікарню в Золочіві, фото: Харківська ОВА

У ніч проти 14 березня російські війська вдарили по цивільній лікарні в селищі Золочів на Харківщині. Коли на місці працювали рятувальники, росіяни здійснили повторну атаку.

Про це повідомили ДСНС та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Близько півночі медзаклад атакували ударними безпілотниками. Унаслідок атаки постраждала 33-річна співробітниця бригади екстреної допомоги, у неї гостра реакція на стрес.

Зазначається, що на момент удару в лікарні перебували п’ятеро пацієнтів та п’ятеро працівників, вони не постраждали. Через вибух загорівся дах будівлі, вогонь охопив площу 1500 квадратних метрів.

Через 40 хвилин, коли рятувальники вже гасили пожежу, росіяни вдарили ще раз. Надзвичайники встигли сховатися в укритті. Загалом пожежу вдалося ліквідувати протягом шести годин.

Російські війська атакували лікарню в Золочіві, фото: Харківська ОВАРосійські війська атакували лікарню в Золочеві, фото: Харківська ОВА
Російські війська атакували лікарню в Золочіві, фото: Харківська ОВАРосійські війська атакували лікарню в Золочеві, фото: Харківська ОВА
Російські війська атакували лікарню в Золочіві, фото: Харківська ОВАРосійські війська атакували лікарню в Золочеві, фото: Харківська ОВА

За даними Обласної Військової Адміністрації, протягом минулої доби під ударами опинилися Харків, Кіндрашівка, Вище Солоне та Слатине.

Зокрема, внаслідок одного з обстрілів адміністративного центру постраждали семеро людей, серед них четверо дітей із гострою реакцією на стрес.

У Кіндрашівці 65-річний чоловік перебуває у важкому стані після артилерійського обстрілу.

Російські війська атакували лікарню в Золочіві, фото: ДСНСРосійські війська атакували лікарню в Золочеві, фото: ДСНС
Російські війська атакували лікарню в Золочіві, фото: ДСНСРосійські війська атакували лікарню в Золочеві, фото: ДСНС
Російські війська атакували лікарню в Золочіві, фото: ДСНСРосійські війська атакували лікарню в Золочеві, фото: ДСНС

Також 13 березня російські війська обстрілювали з артилерії, мінометів та FPV-дронів дві громади Миколаївської області.

У Херсонській області 13 березня внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще девʼятеро зазнали поранень, зокрема дитина.

Останні новини про: Війна в Україні

США відновлюють постачання модернізованих бомб GLSDB для України
Спецпосланець Трампа провів переговори в Москві та повертається до США для консультацій
Доба на Херсонщині: є загибла та поранені, пошкоджена інфраструктура
Реклама

Читайте також:

новини

На ремонт дороги у Новому Бузі, яку руйнують фури на шляху до портів Миколаєва, потрібно ₴100 млн

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві горить очерет: на місці працює кілька загонів рятувальників

Світлана Іванченко
новини

Суд зобовʼязав Миколаївську ТЕЦ надати МикВісті дані про зарплати керівництва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Поліція закрила справу щодо недопуску журналістів до Миколаївської міськради

Аліса Мелік-Адамян
новини

Апеляція погодилась відпустити з СІЗО Невінчанного на нічний домашній арешт

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

Доба на Херсонщині: є загибла та поранені, пошкоджена інфраструктура
Спецпосланець Трампа провів переговори в Москві та повертається до США для консультацій
США відновлюють постачання модернізованих бомб GLSDB для України

Спецпосланець Трампа провів переговори в Москві та повертається до США для консультацій

На Миколаївщині 14 березня синоптики прогнозують до +22°C

53 хвилини тому

Артилерія, міномети та FPV-дрони: росіяни обстріляли дві громади на Миколаївщині

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні