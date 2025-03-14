Росіяни обстріляли лікарню на Харківщині й вдарили повторно, коли рятувальники гасили пожежу

Російські війська атакували лікарню в Золочіві, фото: Харківська ОВА

У ніч проти 14 березня російські війська вдарили по цивільній лікарні в селищі Золочів на Харківщині. Коли на місці працювали рятувальники, росіяни здійснили повторну атаку.

Про це повідомили ДСНС та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Близько півночі медзаклад атакували ударними безпілотниками. Унаслідок атаки постраждала 33-річна співробітниця бригади екстреної допомоги, у неї гостра реакція на стрес.

Зазначається, що на момент удару в лікарні перебували п’ятеро пацієнтів та п’ятеро працівників, вони не постраждали. Через вибух загорівся дах будівлі, вогонь охопив площу 1500 квадратних метрів.

Через 40 хвилин, коли рятувальники вже гасили пожежу, росіяни вдарили ще раз. Надзвичайники встигли сховатися в укритті. Загалом пожежу вдалося ліквідувати протягом шести годин.

Російські війська атакували лікарню в Золочеві, фото: Харківська ОВА Російські війська атакували лікарню в Золочеві, фото: Харківська ОВА Російські війська атакували лікарню в Золочеві, фото: Харківська ОВА

За даними Обласної Військової Адміністрації, протягом минулої доби під ударами опинилися Харків, Кіндрашівка, Вище Солоне та Слатине.

Зокрема, внаслідок одного з обстрілів адміністративного центру постраждали семеро людей, серед них четверо дітей із гострою реакцією на стрес.

У Кіндрашівці 65-річний чоловік перебуває у важкому стані після артилерійського обстрілу.

Російські війська атакували лікарню в Золочеві, фото: ДСНС Російські війська атакували лікарню в Золочеві, фото: ДСНС Російські війська атакували лікарню в Золочеві, фото: ДСНС

Також 13 березня російські війська обстрілювали з артилерії, мінометів та FPV-дронів дві громади Миколаївської області.

У Херсонській області 13 березня внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще девʼятеро зазнали поранень, зокрема дитина.