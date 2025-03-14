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Поліція затримала підозрюваного у вбивстві активіста Ганула

Затримання підозрюваного у вбивстві активіста. Фото: МВСЗатримання підозрюваного у вбивстві активіста. Фото: МВС

Сьогодні, 14 березня, правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві громадського діяча Дем'яна Ганула.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин. Дякую всім, хто доклав зусиль для встановлення та затримання ймовірного стрільця», — йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що Президент Володимир Зеленський також відреагував на затримання підозрюваного. За його словами, до розкриття злочину залучили десятки слідчих, оперативників та криміналістів. Наразі з’ясовують усі обставини.

«Доручив міністрові внутрішніх справ України, голові СБУ, виконувачеві обовʼязків генерального прокурора залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб установити всі факти», — додав він.

Нагадаємо, що вранці 14 березня у Приморському районі Одеси невідомий вистрілив у чоловіка та втік. Постраждалий загинув на місці. Загиблим може бути активіст і волонтер Демʼян Ганул. 

Пізніше поліція оприлюднила фотографії чоловіка, підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула, наразі його розшукують. Також там спростували інформацію про те, що він здався добровільно.

Повідомлялось, що Національна поліція встановлює обставини вбивства в центрі Одеси, повідомила пресслужба вбивства 14 березня. За даними медіа, вбитий — громадський активіст, лідер громадської організації «Вуличний фронт» Дем’ян Ганул.

Крім того, Ігор Клименко не підтвердив імені загиблого публічно, але назвав вбивство резонансним і повідомив, що до Одеси для розслідування виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з Головою Нацполіції Іваном Вигівським.

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