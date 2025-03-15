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Сапери очистили понад 26 тис. га на Миколаївщині

Сапери працюють у Шевченівській громаді, архівне фото: «МикВісті»Сапери працюють у Шевченівській громаді, архівне фото: «МикВісті»

У Миколаївській області піротехніки розмінували понад 26 тисяч гектарів територій.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що загалом піротехніки розмінували 1 тисячу 105 кілометрів ліній електропередач, 570 кілометрів залізничних колій, 514 кілометрів автодоріг, 512 кілометрів зрошувальних каналів,136 кілометрів газопроводів, 3 тисячі 145 гектар акваторій, 1 тисячу 287 гектар лісових масивів, 798 об’єктів критичної інфраструктури та 810 домогосподарств.

«Завдяки злагодженій роботі піротехнічних груп було вилучено понад 70 тисяч вибухонебезпечних предметів, серед яких 89 авіабомб», – йдеться у повідомленні.

Крім того, закінчено первинне обстеження територій у п'яти громадах Миколаївського району загальною площею 168 тисяч 280 гектар. Це стосується Сухоєланецької, Константинівської, Веснянської, Радсадівської та Володимирівської громад.

«Розмінування територій в Миколаївській області у 2025 році триває за планом, зокрема, у поточному році передбачається обстежити та очистити від вибухонебезпечних предметів понад 11 тисяч гектар землі сільськогосподарського призначення», – додали в ОВА.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже майже три роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

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