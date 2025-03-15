  • субота

    15 березня, 2025

  • 16°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 15 березня , 2025 субота

  • Миколаїв • 16° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни атакували з артилерії Херсон: є постраждалий

Обстріл Херсона. Ілюстраційне фото: СуспільнеОбстріл Херсона. Ілюстраційне фото: Суспільне

У суботу, 16 березня, російські війська атакували з артилерії Херсон. Внаслідок обстрілу постраждав місцевий житель.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації.

«Російська армія з артилерії обстріляла Херсон. Один зі снарядів влучив у приватний будинок в Дніпровському районі. Під завалами зруйнованої оселі опинився 74-річний чоловік. Рятувальники вивільнили людину. Наразі потерпілий – у лікарні під наглядом медиків», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби російські війська атакували населені пункти Херсонщини, завдавши ударів авіацією, артилерією та дронами. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 11 отримали поранення.

 

 

Останні новини про: Війна в Україні

Минулої доби росіяни обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранені
Російські військові на Херсонщині скаржаться на командування через відмову в ротації та скасування відпусток, – АТЕШ
Вночі російські війська повторно атакували Одещину безпілотниками
Реклама

Читайте також:

новини

П'ять років без ремонту: У Миколаєві скейт-парк на Херсонському шосе став небезпечним для дітей

Аліна Квітко
новини

У Первомайську з 1 квітня зростуть тарифи на воду

Світлана Іванченко
новини

Безкоштовна допомога: у Миколаєві відкрили простір для пошиву одягу та легких ремонтів

Даріна Мельничук
новини

«Хайпові заголовки», — У департаменті освіти Миколаївщини звинуватили журналістів у скандалі з перевіркою інтернатів

Катерина Середа
новини

Шанс на виправлення: у Миколаєві обговорили реалізацію Програми відновного правосуддя для неповнолітніх

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

Вночі російські війська повторно атакували Одещину безпілотниками
Російські військові на Херсонщині скаржаться на командування через відмову в ротації та скасування відпусток, – АТЕШ
Минулої доби росіяни обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранені

На Миколаївщині ППО знищила два «Шахеди»: росіяни атакували дронами Куцурубську громаду

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

2 години тому

Температурний рекорд у Миколаєві: синоптики зафіксували найвищу температуру за 14 березня

Головне сьогодні