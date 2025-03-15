Росіяни атакували з артилерії Херсон: є постраждалий

У суботу, 16 березня, російські війська атакували з артилерії Херсон. Внаслідок обстрілу постраждав місцевий житель.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації.

«Російська армія з артилерії обстріляла Херсон. Один зі снарядів влучив у приватний будинок в Дніпровському районі. Під завалами зруйнованої оселі опинився 74-річний чоловік. Рятувальники вивільнили людину. Наразі потерпілий – у лікарні під наглядом медиків», – йдеться у повідомленні.