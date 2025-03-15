Росіяни атакували з артилерії Херсон: є постраждалий
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- Анна Гакман
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11:16, 15 березня, 2025
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У суботу, 16 березня, російські війська атакували з артилерії Херсон. Внаслідок обстрілу постраждав місцевий житель.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації.
«Російська армія з артилерії обстріляла Херсон. Один зі снарядів влучив у приватний будинок в Дніпровському районі. Під завалами зруйнованої оселі опинився 74-річний чоловік. Рятувальники вивільнили людину. Наразі потерпілий – у лікарні під наглядом медиків», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби російські війська атакували населені пункти Херсонщини, завдавши ударів авіацією, артилерією та дронами. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 11 отримали поранення.
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