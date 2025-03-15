Минулої доби росіяни обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранені

Наслідки російських атак по Херсону. Архівне фото: Херсонська МВА

Минулої доби російські війська атакували населені пункти Херсонщини, завдавши ударів авіацією, артилерією та дронами. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 11 отримали поранення.

Про це повідомив керівника міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Минулої доби російські окупаційні війська продовжили обстрілювати населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Під вогнем ворожої авіації, артилерії та безпілотників були Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Зеленівка, Приозерне», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, автівки, магазини, медзаклад.

«Внаслідок обстрілів Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ за минулу добу 1 людина, на жаль, загинула, 11 людей отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. Усім пораненим надана необхідна медична допомога», – додав Роман Мрочко.

Нагадаємо, у ніч на 15 березня українські сили протиповітряної оборони знищили два безпілотники типу «Shahed 131/136» у небі над Миколаївською областю.