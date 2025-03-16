Японія планує розмістити на острові Кюсю ракети великої дальності, — ЗМІ

Японія розглядає можливість розміщення ракет дальнього радіусу дії на острові Кюсю для посилення оборони та підготовки до можливого «контрудару» у разі загрози національній безпеці.

За даними Kyodo, розгортання планується розпочати в березні 2026 року та охоплюватиме стратегічно важливий південно-західний архіпелаг Нансей, розташований неподалік Тайваню.

Японська влада посилює оборонні заходи на тлі зростаючої напруги в регіоні через можливу військову агресію Китаю щодо Тайваню.

За інформацією джерел, ракети можуть бути розміщені в гарнізонах зенітно-ракетних полків Сил самооборони в містах Юфу (префектура Оіта) та Кумамото. Водночас Окінава, яка знаходиться ближче до материкового Китаю, навряд чи стане місцем розгортання через ризик загострення відносин з Пекіном.

Японія розглядає модернізовані ракети типу 12 класу «земля-корабель», які матимуть дальність ураження до 1000 кілометрів. Розміщення таких систем дозволить покривати прибережні райони Китаю та Північної Кореї.

Водночас у Японії тривають дискусії щодо розташування ракет, оскільки місцеві жителі висловлюють занепокоєння тим, що їхні населені пункти можуть стати цілями для потенційних атак.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда закликав США передати ядерну зброю на її територію в якості стримуючого фактору проти майбутньої російської агресії.