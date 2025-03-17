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На Миколаївщині через ДТП забруднені 400 м² ґрунту

У ніч на 16 березня в селі Михайло-Ларине на Миколаївщині сталася аварія, внаслідок якої з цистерни вантажівки витекли нафтопродукти та меляса, забруднивши 400 м² ґрунту.

За інформацією Державної екологічної інспекції, вже відібрані проби ґрунту для лабораторних досліджень, щоб визначити рівень забруднення та розрахувати завдану шкоду земельним ресурсам.

У відомстві зазначили, що наразі встановлюють всі обставини ДТП аби притягнути винних до відповідальності.

Наслідки аварії. Фото: ДержекоінспекціїНаслідки аварії. Фото: Держекоінспекції

Раніше у Первомайську автомобіль Mercedes-Benz зіткнувся з мотоциклом Suzuki VZ. Водій мотоцикла та його пасажирка постраждали.

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